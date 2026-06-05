23歳の歌い手Adoの新曲「モンストロ」が、サッカー漫画の実写映画『ブルーロック』(8月7日公開)主題歌に決定した。本日公開となった本予告映像にて「モンストロ」の一部を聴くことが可能だ。

新曲「モンストロ」は「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの二組がタッグを組んで作曲編曲されたもの。思わず踊り出したくなるラテン調のリズムに、ryo (supercell)が歌詞をのせた。

タイトルの「モンストロ」(Monstruo)は、スペイン語でMonster=怪物の意味を持つ。内なる怪物を起こして、誰よりも高く前に進んでいく様子を変幻自在なラップとAdoの類稀なる歌唱が融合することで表現。圧倒的疾走感を持つ楽曲は、2026年の夏を飾るアンセムになること間違いなしだ。

映画『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄(ブルーロック)”プロジェクトを舞台とした物語。全国から集められた300人の高校生FW(フォワード)たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な人気を誇る。

以下にAdoと松橋真三プロデューサーコメントのコメントをお届けしたい。

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▼Adoコメント

映画『ブルーロック』の主題歌に新曲「モンストロ」が決定いたしました！

「モンストロ」は、「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの最強タッグで作られた、ラテン調のリズムで燃え上がるような熱い想いが込められた楽曲です！

タイトル「モンストロ」(Monstruo)はスペイン語でMonster=怪物という意味です。

内なる「怪物」を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております。

そして、この楽曲の作詞はryo (supercell)さんに担当していただきました。

素晴らしいコラボレーションと映画『ブルーロック』、新曲「モンストロ」をぜひお楽しみください！

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▼松橋真三プロデューサーコメント

この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました。生意気にも『踊』や『唱』に続くすごい楽曲を作って欲しいと。なんと実現不可能と思えた夢のコラボが再び実現し、鳥肌ものの胸躍る新曲をいただきました！

作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。Gigaさん、TeddyLoidさん、ryoさん、Adoさん、このスペシャルな皆さんの激しいエゴイズムと、頂上決戦のようなコラボレーションで出来上がったこの楽曲がその証拠です！

劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！

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■新曲「モンストロ」

※8月7日公開実写映画『ブルーロック』主題歌

作曲編曲：Giga & TeddyLoid

作詞：ryo (supercell) Giga TeddyLoid ryo (supercell)

■実写映画『ブルーロック』

公開：2026年8月7日(金)全国公開

原作：金城宗幸・ノ村優介『ブルーロック』(講談社「週刊少年マガジン」連載)

▼出演

高橋文哉 櫻井海音 高橋恭平 綱 啓永 野村康太 / K(&TEAM)

青木 柚 西垣 匠 富本惣昭

倉 悠貴 東 啓介 / 畑 芽育

窪田正孝

主題歌：Ado 「モンストロ」(Capitol Records / ユニバーサル ミュージック)

制作：CREDEUS

監督：瀧悠輔

脚本：鎌田哲生

音楽：MON/KU

製作：CK WORKS

配給：東宝

▼ストーリー

日本サッカーに足りないのは、エゴだ――日本をサッカーワールドカップ優勝に導く革命的なストライカーを育成する施設“青い監獄”(ブルーロック)に、全国の高校生FWたち300人が招集された。勝ち上がれるのはたったひとり、敗者は日本代表入りの権利を生涯失うという熾烈なサバイバルマッチに、己のサッカー人生をかけて挑む主人公の潔世一(高橋文哉)たち。世界一“エゴイスト”なストライカーの座を掴み取れ―― 生き残れるのは、誰だ？

・公式サイト：BLUELOCK-MOVIE.JP

・X(旧Twitter)：BLUELOCK_MOVIE

・Instagram：bluelock_movie

・TikTok：bluelock_movie

©金城宗幸・ノ村優介／講談社 ©CK WORKS

■完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single

2026年9月2日(水) 発売

予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_analogPR

【7インチ アナログ(スモールホール)】

TYKT-59001 2,200円(税込)

▼SIDE A

・ビバリウム

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▼Tシャツ

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素材：綿100％

※Tシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください

・UNIVERSAL MUSIC STORE(国内)：https://store.universal-music.co.jp/products/d2jl1001

・Ado Official Music Shop(海外)：https://ado-shop.com/products/d2jl1001

※Tシャツ付商品はアナログ盤とTシャツを同梱してお送りいたします。

※Tシャツ付商品、アナログ盤共に、販売予定数に達し次第、発売を待たずに予約(販売)は終了いたします。ただし追加製造が可能な際は、再販売を行う場合がございます。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞

7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム

7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム

open16:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

▼チケット

・VIP席 ￥30,000(税込／VIPグッズ&特典付き)

※全日程SOLD OUT

・SS席 ￥20,000(税込／特典付き)

※全日程SOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 ファミリー席(着席指定席) ￥15,000(税込)

※ローソンチケットのみ受付 ※7/4(土)公演はSOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 S席 ￥15,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・注釈付S席 ￥15,000(税込)

・7/5(日)公演のみ対象 A席 ￥10,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・7/5(日)公演のみ対象 A席(着席指定席) ￥10,000(税込)

※7/4(土)公演はSOLD OUT

・注釈付A席 ￥10,000(税込)

・注釈付A席(着席指定席) ￥10,000(税込)

・B席 ￥7,000(税込)

・車椅子席 ￥15,000(税込)