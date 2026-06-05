「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）

右翼席最前列に白球が吸い込まれた。雨が降る中、広島・森翔平投手はマウンドに立ち尽くした。最も避けなければならなかった長打。４番・レイエスに浴びた一発で、試合は振り出しに戻った。

１−０の六回１死。外角へのツーシームがわずかに甘くなった。長距離砲は、それを見逃してはくれない。昨季対戦では３打数３安打と打ち込まれた。登板前、「去年、３本も打たれているので」と警戒していた助っ人に柵越えを許し、勝利投手の権利が消滅した。

初回のピンチは併殺打で切り抜けた。三回１死一、二塁で野村を迎えた場面では、二塁への素早いけん制で二走・奈良間をタッチアウトにした。１球に泣いた。それでも我慢強く腕を振り、先発の役割は果たした。

試合前には「何とか粘って、長いイニングを投げたい」と意気込んでいた。走者を背負った場面でも冷静さを保ったことが、粘り強さにつながった。６回７安打１失点、８９球を投げ、マウンドを降りた。

４試合目の登板でも、今季初勝利を手にすることはできなかったが、２試合連続でクオリティースタート（先発で６回以上自責３以下）は成し遂げた。

１球の怖さと粘り抜くことの重要性をかみしめた一戦。次回登板で、必ず今季初勝利をつかんでみせる。