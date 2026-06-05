フジテレビ“夏の大型イベント”コンテンツ発表 「ちいかわ おばけの森」が登場＆『新しいカギ』の学校かくれんぼをリアル体験【エリア紹介あり】
フジテレビ本社屋にて7月25日から8月23日までの30日間にわたり開催される新たなリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」の参加番組・コンテンツの一部が発表となった。
【写真】大人から子どもまで楽しめる！「お台場ファンライジング」コンテンツがずらり
25F球体展望室 はちたまでは、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』を展開。実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開する。
そして、22Fフォーラムで展開する人気アニメ「ちいかわ」のエリアには、「ちいかわ おばけの森」が登場。ここでしか体験できないちいかわたちの不思議な“おばけの森”を楽しむことができる。また、同イベントオリジナルデザインの商品が盛りだくさんのちいかわグッズショップ「ちいかわお台場商店」もオープンする。
7Fフジさんテラスでは、バラエティ番組『ぽかぽか』のアトラクションが盛りだくさんな「ぽかぽか夏まつり」と、大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎えする「なかよしぴょんぴょんパーク」。
また、5Fフジテレビギャラリーでは、『新しいカギ』の人気コーナー“学校かくれんぼ”が特別課外授業として登場する。「フジテレビかくれんぼ 〜学校かくれんぼ 夏の課外授業〜」で人気番組のリアル体験ができる。
さらに1Fでは、『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場。1F広場には手で漕いで楽しめるキッズボートも。
このほかにも追加コンテンツを準備中で、「お台場ファンライジング」の応援隊長にガチャピン・ムックが就任。イベントを盛り上げる。開催期間中は会場内でも会えるかも。
同イベントを最大限に楽しめる1DAYパスポートは6月6日より販売開始。
【エリア紹介】
■踊る大捜査線THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜／25F球体展望室「はちたま」
すべてはここから始まった。
1996年12月、お台場・フジテレビの球体展望室「はちたま」で行われたテレビドラマ『踊る大捜査線』の制作発表から約30年。この夏、「踊る」の原点であるその場所で、新作映画『踊る大捜査線N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』を開催する。
本イベントのテーマは、「踊る大捜査線史」。
キャストが実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開！ファン垂涎（すいぜん）の限定グッズも大集結し、30年の軌跡をたどる。
■ちいかわおばけの森／22Fフォーラム
不思議な森をめぐる「ちいかわおばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では「水みくじ」で運試したり、「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できる（別途有料）。
さらに7月24日公開『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』のフォトスポットやここでしかGETできない来場者特典の配布も。
ちいかわお台場商店22階店では、おばけになっちゃった!?ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場。マスコット、お菓子、ステーショナリーなど注目グッズが集合する。
■ぽかぽか夏祭り／7Fフジさんテラス
実際に番組でも使用している小道具を用いて挑戦する、投扇興チャレンジ。
また、ぽかぽかオリジナルアトラクションのプチ縁日もあり、1人でも、家族でも楽しめるブースとなっている。
■なかよしぴょんぴょんパーク／7Fフジさんテラス
「ガチャピン・ムック」と「チャギントン」のキッズパークが登場。大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎え。
■新しいカギ「フジテレビかくれんぼ〜学校かくれんぼ夏の課外授業〜」／5Fフジテレビギャラリー
いつもは学校で勝負してきた“学校かくれんぼ”。この夏のかくれんぼは、俺たちのホーム“フジテレビ”が舞台に。しかも特別課外授業だからいつもとは違う。
今回は学校かくれんぼで使われた美術セットが数多く保管されている倉庫に新しいカギメンバーの”声”を隠した。あちこちから聞こえてくるメンバーからの”声”を頼りに美術倉庫に隠されたメンバーを探し出せ！
さらにオリジナルグッズが当たる大好評の”エアーくじ”も開催。
■パペットスンスン「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」／1Fエントランス
『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場。
さまざまな夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、キービジュアルが登場。フルカラートートやマグカップなどをはじめとしたオリジナルグッズのほか、人気だったスンスンたちのぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売する。
一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定。詳細はイベント公式Xまで。
■キッズボート／1F広場
手で漕いで楽しめるキッズボートが登場。※参加金額税込500円、対象年齢：3歳〜9歳
■ちいかわお台場商店1階フジテレビモール店／1Fフジテレビモール
おばけになっちゃった!?
ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなど、ファン必見の注目グッズが大集合する。
ほかにも『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品も。入店は無料だが、一部事前予約が必要。グッズの詳細や販売方法は後日発表。
【写真】大人から子どもまで楽しめる！「お台場ファンライジング」コンテンツがずらり
25F球体展望室 はちたまでは、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』を展開。実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開する。
7Fフジさんテラスでは、バラエティ番組『ぽかぽか』のアトラクションが盛りだくさんな「ぽかぽか夏まつり」と、大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎えする「なかよしぴょんぴょんパーク」。
また、5Fフジテレビギャラリーでは、『新しいカギ』の人気コーナー“学校かくれんぼ”が特別課外授業として登場する。「フジテレビかくれんぼ 〜学校かくれんぼ 夏の課外授業〜」で人気番組のリアル体験ができる。
さらに1Fでは、『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場。1F広場には手で漕いで楽しめるキッズボートも。
このほかにも追加コンテンツを準備中で、「お台場ファンライジング」の応援隊長にガチャピン・ムックが就任。イベントを盛り上げる。開催期間中は会場内でも会えるかも。
同イベントを最大限に楽しめる1DAYパスポートは6月6日より販売開始。
【エリア紹介】
■踊る大捜査線THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜／25F球体展望室「はちたま」
すべてはここから始まった。
1996年12月、お台場・フジテレビの球体展望室「はちたま」で行われたテレビドラマ『踊る大捜査線』の制作発表から約30年。この夏、「踊る」の原点であるその場所で、新作映画『踊る大捜査線N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を駆け抜けろ！〜』を開催する。
本イベントのテーマは、「踊る大捜査線史」。
キャストが実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開！ファン垂涎（すいぜん）の限定グッズも大集結し、30年の軌跡をたどる。
■ちいかわおばけの森／22Fフォーラム
不思議な森をめぐる「ちいかわおばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場。ちいかわ神社では「水みくじ」で運試したり、「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できる（別途有料）。
さらに7月24日公開『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』のフォトスポットやここでしかGETできない来場者特典の配布も。
ちいかわお台場商店22階店では、おばけになっちゃった!?ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場。マスコット、お菓子、ステーショナリーなど注目グッズが集合する。
■ぽかぽか夏祭り／7Fフジさんテラス
実際に番組でも使用している小道具を用いて挑戦する、投扇興チャレンジ。
また、ぽかぽかオリジナルアトラクションのプチ縁日もあり、1人でも、家族でも楽しめるブースとなっている。
■なかよしぴょんぴょんパーク／7Fフジさんテラス
「ガチャピン・ムック」と「チャギントン」のキッズパークが登場。大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎え。
■新しいカギ「フジテレビかくれんぼ〜学校かくれんぼ夏の課外授業〜」／5Fフジテレビギャラリー
いつもは学校で勝負してきた“学校かくれんぼ”。この夏のかくれんぼは、俺たちのホーム“フジテレビ”が舞台に。しかも特別課外授業だからいつもとは違う。
今回は学校かくれんぼで使われた美術セットが数多く保管されている倉庫に新しいカギメンバーの”声”を隠した。あちこちから聞こえてくるメンバーからの”声”を頼りに美術倉庫に隠されたメンバーを探し出せ！
さらにオリジナルグッズが当たる大好評の”エアーくじ”も開催。
■パペットスンスン「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」／1Fエントランス
『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場。
さまざまな夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、キービジュアルが登場。フルカラートートやマグカップなどをはじめとしたオリジナルグッズのほか、人気だったスンスンたちのぬいぐるみなど約100点のアイテムを販売する。
一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定。詳細はイベント公式Xまで。
■キッズボート／1F広場
手で漕いで楽しめるキッズボートが登場。※参加金額税込500円、対象年齢：3歳〜9歳
■ちいかわお台場商店1階フジテレビモール店／1Fフジテレビモール
おばけになっちゃった!?
ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場。かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなど、ファン必見の注目グッズが大集合する。
ほかにも『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品も。入店は無料だが、一部事前予約が必要。グッズの詳細や販売方法は後日発表。