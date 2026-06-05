◇男子ゴルフツアー BMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日 茨城県 宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）

メジャー第2戦が開幕し、ツアー1勝の阿久津未来也（31＝フリー）が6バーディー、1ボギーの65をマークして5アンダーで単独首位発進した。選手会長として史上6人目のメジャー制覇、昨年のミズノ・オープン以来のツアー2勝目を目指す。史上初の大会連覇を狙う蝉川泰果（25＝アース製薬）は2打差の7位発進となった。

今季から選手会長を務める阿久津が絶好のスタートを切った。断続的に吹く強風にも動じず単独首位に立ち「初日をいい形で入ることができた」と安堵（あんど）の表情で話した。パー3の3番で70センチにつけてバーディーを先行させ、4番は7メートル、5番では8メートルのパットを沈めて3連続で伸ばした。「風が強いのでグリーンの真ん中に乗せてパットを頑張る」と手堅いマネジメントがはまり、ボギーも1つにとどめた。

選手会長として男子ツアーの人気回復を目指し、スポンサー回りや会議出席などに奔走。ただ多忙な日々を送る中で自身のスイングを見失い、連覇が懸かった前週のミズノ・オープンなど直近3戦連続で予選落ちした。今大会へ短期間でコーチと修正に取り組み「ひどい状態だったが、少しは良くなった」と手応えを感じている。

歴代の選手会長17人中8人が在任中に優勝しているが、メジャー制覇となれば倉本昌弘、池田勇太、宮里優作、石川遼、谷原秀人に続き6人目、今大会では初の快挙となる。昨年は親交の深い堀川未来夢がプレーオフで蝉川に惜敗した。「去年ここで見ていて、絶対に来年は自分が優勝争いにいたいと思っていた」と阿久津。主役になる準備はできている。

《新人小田1差2位》専大出のルーキー小田が5バーディー、1ボギーの66で首位と1打差の2位につけた。安定した1Wに加え、2度のチップインバーディーと小技も光り「ラッキーもあったが、うまくスタートを切れた」と笑みを浮かべた。今季はここまで予選落ちがわずかに1度で上々のツアー1年目を過ごしている。「プロはやはりレベルが高いと感じるが、少しずつ力をつけていけば優勝できると信じている」と力強く話した。

▼7位・蝉川泰果 だいぶ調子は上がってきた。自信を持って明日以降も臨めると思う。（史上初の大会連覇に向け、首位と2打差の好発進）