▼コスモキュランダ（加藤士師）悪い馬場でもいい時計で走れたし、力強い感じで良かった。納得できる仕上がり。

▼シェイクユアハート（古川吉）先週、今週と乗って確実に状態は上がっている。

▼シンエンペラー（岡助手）時計も出ているし、いい負荷がかかっている。前走は遠征帰りと距離もあった。適性距離の今回でどこまでやれるか。

▼スティンガーグラス（友道師）前進気勢があって本来の動きになっている。ダイヤモンドSの追い切りの感じくらいになっている。

▼タガノデュード（宮師）時計も予定通りで雰囲気は悪くない。いろんな競馬を経験してきて、力をつけている。

▼ダノンデサイル（戸崎）直線で（馬体が）沈んでくる感じがあって、いい動き。ハミを替えて右にもたれる面も改善されている。

▼ビザンチンドリーム（坂口師）感触は凄くいい。馬自身は中身が詰まってきて良くなっている。

▼ファミリータイム（石坂師）コンディションはいいと思う。適性距離のここを使ってみたかった。

▼マイネルエンペラー（清水久師）3頭併せの後ろから行って、しっかりやった。いい状態です。

▼マイユニバース（武幸師）順調に調整できているし、心身ともに成長を感じる。

▼ミクニインスパイア（林師）攻め馬はスパッと動くタイプではないし、これだけ動けていたら十分。

▼ミステリーウェイ（小林師）3頭併せの真ん中で、いいプレッシャーをかけることができた。