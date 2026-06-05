◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

東京Ｄの大ビジョンに映し出されたスローモーションにくぎ付けだったティマが、満開の笑顔でバンザイした。１―１の５回先頭で３球目の内角ツーシームをたたいた打球は三遊間へ。１９４センチ、１０６キロの体を弾ませて激走し、遊撃の送球が届くより一瞬早く一塁を駆け抜けた。セーフ判定に相手ベンチはリクエストを要求したが、判定は覆らない。足で稼いだプロ１０打席目の初ヒット。「トッテモウレシイ！」と日本語で喜びを語り、「本当にこのヒットのためにずっと練習をしてきて、夢を見てやってきた」とかみ締めた。

１９年にドミニカ共和国で行われたトライアウトに合格し、２１年２月に１６歳で巨人と育成契約。来日当初は食事の順応に苦しみ、食べられるメニューはチャーハンとスパゲティだけ。周囲もサポートしようと先輩たちが焼き肉店に連れていき、苦手だったブロッコリーも食べられるように。今では休養日にファミリーレストラン「サイゼリヤ」に通い「ドリンクバーがお得」とルシアーノらとつかの間のリラックスタイムを楽しんでいる。

心の支えはドミニカ共和国で暮らす母・アルフィーダさん。来日してから一日も欠かさず連絡し、年俸２２０万円の育成時代から仕送りを続けた。「お母さんが大好きだから」。スペイン語で母の名を刻んだグラブとエルボーガードには感謝の思いが詰まっている。「お母さんは見てくれたと思う」という初ヒット。将来の中軸候補が力強く歩み始めた。（内田 拓希）