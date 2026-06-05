◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人がオリックス相手に全て逆転での同一カード３連勝を飾った。同点の８回、不振に苦しんでいた泉口友汰内野手（２７）が左翼フェンスを直撃する適時二塁打を放って試合を決めた。初回に１点先行されたが、２回にキャベッジの１１号ソロで追い付き、先発・田中将が７回１１２球１失点の熱投で試合を作った。今季リーグ最多の１４度目の逆転勝ちで３０勝に到達。貯金を５とし、５日からは本拠・東京Ｄでロッテと３連戦を迎える。

【橋上監督代行に聞く】

―田中将は７回１失点。

「立ち上がりこそ失点しましたけど最少失点で切り抜けましたし、その後は非常にテンポも良く制球も良くリズム良く投げてくれました。２回以降は安心して見ていられました」

―小林が今季初先発。

「連係プレーの捕球からのタッチ、あの失点を防げたのが大きいですし、小林選手、久々でしたけど落ち着いて、ベテランらしく、リズム良く田中投手を引っ張ってくれたと思います」

―マルティネス３連投。

「本人からセーブシチュエーションであれば行きたいと申し出がありました。最終確認して、８回に勝ち越せたので３連投になりました」

―ティマがプロ初安打。

「せっかく育成から上がってきましたので、何とかこの期間中に１本ヒット打ってくれればいいなと思っていましたので。これがいいきっかけになってくれればなと思います」

―泉口とここ数日話は。

「泉口選手とは打撃コーチも含めいろんなアプローチをしながら話しました」