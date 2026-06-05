「ＤｅＮＡ８−７楽天」（４日、横浜スタジアム）

劇的すぎる結末にハマスタが揺れた。ＤｅＮＡは同点の九回２死一、二塁。相手の暴投の間に二走・三森大貴内野手が「自分のやれることをやろうって感じで思って、走っていきました」と相手のタッチをかいくぐって本塁に滑り込んだ。アウトの判定もリクエストの結果セーフとなった。 最大７点差からの奇跡のサヨナラ勝利。ミラクルの突破口を開いたのは、この日に１軍復帰した牧だ。７点を追った八回に１イニング２安打３打点で怒濤（どとう）の攻撃をけん引。「久しぶりの１軍で、つないでくれたチャンスを何とかものにしようと思いました」。まずは無死三塁で中前に運んだ。帰ってきた大黒柱の奮起で打線は勢いづき、２点差となってなおも２死満塁で、再び打席が巡ってきた。ここで三遊間を抜ける執念の２点適時打。土壇場で振り出しに戻し、スタンドは大歓声の渦に包まれた。

４月２４日の巨人戦で走塁中に負傷。右太もも裏の肉離れと診断され、約１カ月半の２軍生活を経て戻ってきた。復帰戦でヒーローとなった牧は、お立ち台で「ここから勝ち続ければ上（位）もあると思う」と興奮気味に声をうわずらせた。あきらめない姿勢をバットで示した男が、反攻の中心にいる。