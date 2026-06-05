awguセール最終章♡人気ブラやショーツがお得に買えるチャンス

ランジェリーブランド「awgu（アウグ）」では、リニューアルを記念した『RENEWAL FAIR FINAL』を2026年6月26日（金）18:00まで開催中です。期間中は店内全品が最大60％OFFとなり、人気シリーズから夏にぴったりのアイテムまで特別価格で購入可能♡さらに、税込6,000円以上のお買い上げで先着160名様にオリジナルタンブラーをプレゼント。毎日を心地よく彩るランジェリーをお得に手に入れられる注目フェアです。

人気シリーズがお得にラインアップ

今回のフェアでは、awguを代表する人気シリーズが特別価格で登場します。

CHERRY Series



価格：ブラジャー6,820円→3,410円／ショーツ3,080円→1,848円

透け感のあるメッシュにチェリーとリボン刺繍を施した、大人の遊び心あふれるデザイン。軽やかな着け心地と自然なシルエットが魅力です。

カラー：IVORY／RED／YELLOW／BLUE

HEART Series



価格：ブラジャー6,820円→3,410円／ショーツ3,080円→1,848円

繊細なハート柄メッシュが印象的なセンシュアルなシリーズ。現在販売中のカラーはREDとPINKの2色のみです。

カラー：RED／PINK

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夏におすすめの快適ランジェリー

AIRY Series

価格：ブラジャー4,950円→1,980円／ショーツ1,870円→1,122円／Tバック1,870円→1,122円

暑い季節に活躍する機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズも対象です。

空気のような軽さを目指した夏向けランジェリー。サテンとパワーネットの組み合わせで爽やかな印象に仕上げています。

カラー：KHAKI／BLACK／PINK／PURPLE

SPORTY Series



価格：ブラジャー4,950円→2,475円／ショーツ1,980円→1,188円／Tバック1,980円→1,188円

シームレス仕様でTシャツにも響きにくい人気シリーズ。薄着の季節に活躍するアイテムです。

カラー：PINK／BLACK／BLUE

※BEIGEは完売

限定タンブラープレゼントにも注目

フェア期間中は、税込6,000円以上購入した方を対象に、awguオリジナルタンブラーをプレゼントしています。

ブランドロゴ入りのシンプルなデザインで、オフィスやお出かけにも使いやすいアイテム。先着160名限定となっているため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

開催期間：2026年6月3日（水）18:00～2026年6月26日（金）18:00

まとめ

awguの『RENEWAL FAIR FINAL』は、人気ランジェリーをお得に購入できるだけでなく、限定ノベルティまで手に入る見逃せないイベントです。

CHERRY SeriesやHEART Seriesのフェミニンなデザインから、AIRY SeriesやSPORTY Seriesの機能派アイテムまで幅広く対象となっているのも魅力♡

夏のワードローブをアップデートしたい方は、この特別な機会をぜひ活用してみてください♪