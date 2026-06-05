社会人野球第97回都市対抗野球北海道地区2次予選最終日は4日、大和ハウスプレミストドームで行われ、JR北海道硬式野球クラブが2年連続18度目の都市対抗（8月26日開幕、東京ドーム）出場を決めた。

敗者復活から勝ち上がった日本製鉄室蘭シャークスとの代表決定戦第1試合に敗れたが、同じ顔合わせで戦った同第2試合を制した。今季から主将を担う大槻龍城は「きつかったですね」と万感の思いをにじませた。

苦しい戦いの連続だった。先月の1次予選初戦（対ウイン北広島）を落とした。“リスタート”と位置づけ、敗者復活から2次予選に進出。2次予選2連勝で迎えたこの日も、勝てば代表が決まる第1試合を7回コールドで落とした。1次予選から通算8試合計68イニングを経てつかんだ2年連続の東京ドーム切符。初回に先制の起点となる右前打、2回には左前適時打を放った大槻主将は言う。「今年のチームは試合を重ねて、勝っていく中で成長していると感じている」。2回までに4点を先制してから8回2死まで無安打が続いたが、厳しい場面をくぐり抜けてきた経験が生きた。

選手の手で3度宙を舞った乙須正太監督は「投打にレベルアップが必要。野手ももう2段階、タフな投手をつくらないと戦えない」と先を見据える。次の目標は、16年を最後に遠ざかる都市対抗勝利と明確だ。大槻主将は「今年はチームとしての目標をベスト8に定めている。2次予選で課題もいっぱい出てきたのでここからが勝負」。2カ月半後の真夏のドームで、自信を持って勝負する。（竹内 敦子）