「ヤクルト２−５ロッテ」（４日、神宮球場）

手は尽くしたが、敗れた。ヤクルトは小島に序盤からきりきり舞いさせられ、７回を３安打１得点に抑え込まれた。２カード連続勝ち越しも逃し、池山隆寛監督は「（小島との対戦で）ヒットがなかなか出なかった」と脱帽した。

「基本的に左投手が右打者を苦手にしているという思いが強い」という発想のもと、大胆に打線を組み替えた。１番に今季初めてドラフト１位・松下（法大）を入れ、投手の小川を含めてスタメンに右打ちの選手を９人並べて臨んだが、左腕に苦しめられた。

直球が走り変化球のキレも抜群でテンポも良く、丁寧な投球の前に五回まで無安打。六回に１点を奪ったが、初回に２点を先制されるなど、主導権を握られたことが響いた。「（小島は）得点をもらって優位に投げたところが球速、キレに結びついた」と振り返った。

２位・阪神も敗れゲーム差は１・５のままだ。本拠地で行う５日からの日本ハム３連戦は、神宮球場開場１００周年を記念した試合。「相手も変わりますし、着るユニホームも変わる。気分もまた新たに臨みたい」。切り替えて挑むだけだ。