「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

近畿地方の梅雨入りが発表された中、グラウンドには湿気を含んだ雨が落ちた。阪神は鬼門・交流戦で波に乗れず今季２度目の３連敗。２勝６敗と負けが先行する。甲子園に限れば５連敗。超満員のスタンドから届く声援に、試合後の藤川球児監督は何度も切り替えを強調した。

「先発の平良投手も力強いですし、なかなか攻略も難しい投手ではありました。守備陣も素晴らしい守備でしたね」

防御率０点台の平良相手に序盤から苦しい展開になった。初回、先発の西勇が四球、安打でピンチを作りネビンの左犠飛で先制点を献上。重い空気が漂う中で四回だ。１死二、三塁から西川の鋭い打球が右翼に飛んだ。佐藤輝は二走の生還を防ぐため、チャージを仕掛けたがファンブルした。

この時点で２人が生還。慌てたのか、拾い直した送球も大きくそれて、打者走者の二塁進塁も許した。公式記録では２点目がファンブルで、打者走者の二塁進塁は悪送球。１プレーで二つの失策が記録された。前日３日にも０−１の七回２死二、三塁で、遊撃・小幡がゴロをファンブル＆悪送球で２失点。２日連続のダブルエラーは痛恨だった。

ただ、当該プレーについて試合後、藤川監督は「チャージを仕掛けていますからね。これはもう全く問題ない」と説明。「掛けさせているのはこちらですから。また次もしっかりやってくれたらいい」とかばった。結果では同じダブルエラーでも、過程と内容が大きく異なる。攻めた結果のミスを責めることはない。

「今日は負けましたけど、また明日は新しいゲームがあります。ここはキチッと切り替えてやらなければいけませんね」

連敗も悲観することばかりではない。湿りがちだった打線だが五回、代打・嶋村が４９イニングぶりの適時打。九回は２日連続で抑えの岩城を攻め、最後は一打同点のチャンスを作った。「言葉で言うと待つとか、何かをするとか…何でもいい。これは動いているものですから。また明日、それしかないですね」と指揮官。敗戦の中に差す終盤の光明を頼りに、一足早い打線の梅雨明けを待つ。