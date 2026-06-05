「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

阪神・西勇輝投手がまた一つ歴史に名を刻んだ。三回、先頭のカナリオをカーブで見逃し三振に。ＮＰＢ史上６１人目、球団では１９７２年・江夏豊以来となる通算１５００奪三振を達成した。プロ１８年目での到達に、「月日がかかりましたけど、クリアできて良かったなとは思ってます」と喜んだ。

プロ１年目から、「速いボールもなかったし、変化球がすごい方でもなかった」と振り返る。その上で感じているのが、積み重ねの大切さ。「今の若い子たちに『西さんみたいな、こういう生き方もできるんやな』っていう一つの指針になったんじゃないかな」と胸を張った。

ただ、達成した瞬間も、ボードを受け取った瞬間も笑顔はなかった。「先制点を取られているんで、なんとか先頭バッターを取りたい気持ちだった。やってる最中は別に記録どうこうじゃないので」。いつもと変わらずゲームに集中したが、反省も残った。

四回には西川の適時打に味方の失策も絡み２失点。８８球を投げ、今季最短の４回５安打３失点（自責２）で２敗目。「もうちょっと早打ちのイメージがあったんですけど、意外に粘ってきて球数がかさんだ。いいリズムも持ってくることができなかった」と唇をかんだ。節目を白星で飾れなかった。それでも、「一つでも多く自分の成績を積み重ねていきたい」と前を向いた。尽きない向上心で、また新たな偉業を成し遂げていく。