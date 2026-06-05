◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３７）は走ってマウンドに向かった。「行けます」。続投を志願し最後は気迫の３者凡退。「何とか耐えた。最近長い回を投げてなかったし、行ける時に行って少しでもリリーフを助けることができたらなと」。同点での降板で日米２０４勝目は持ち越しも、移籍後最長タイの７回を１失点で投げ抜いた。

最遅７９キロの超スローカーブも交ぜ、加入２年目で最多の１１２球。７安打を浴びながら初回以降は本塁を踏ませなかった。５月にチームの７連勝を止め、責任を痛感していたチーム最年長。４月８日の広島戦（マツダ）以来、７登板ぶり２度目のハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）で今度は３連勝の力になった。好調とは程遠く「感覚のズレ」があったものの、７回２死から最速１４９キロを計測。「（小林）誠司に引っ張ってもらった」と共同作業で粘った。

「マーコバ」再結成が熱投を生んだ。１か月以上白星から遠ざかる中、実松バッテリーコーチらの提案で小林と今季初タッグ。日米２００勝を達成した昨年の中日戦で自ら指名した女房役を信じた。１８・４４メートル先から「もっと向かってきてください」とジェスチャーする後輩に全力で応えた。

加入１年目に２軍で何度もバッテリーを組んだ。「将大さんが思っているより、この球いいですよ」。その声かけから割合を増やした変化球はいくつもある。「打者に一番近い所にいる誠司にそう言われると、自信になる」と一目置く存在で、今季初先発の小林も「調子が悪い時ほど一つ引いて丁寧にいけるのがさすが。本当にすごい投球術」とベテランの技にうなった。

コンディションに問題がなければ次回は古巣・楽天（楽天モバイル）との初対決が有力。その前に復調のきっかけをつかんだ。（堀内 啓太）