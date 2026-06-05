◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

信じて託した。巨人・橋上秀樹監督代行（６０）の思いが打席まで届いた。１―１の８回１死二塁、１番・泉口が決勝の左越え適時二塁打。「バントで送って、泉口選手にかけていました。打撃コーチも含めて状態は良くなっている、という目を信じて。泉口選手のヒット１本で勝ち越せたらいいなと」。思い描いた通り、そこまで３打数無安打、打率１割台と本調子ではなかった男が試合を決めた。

初回に田中将が１点を先制されるも最少失点で踏ん張った。２回にキャベッジのソロですぐ同点。エスピノーザとのしびれる投手戦で耐え、終盤にひっくり返した。初戦から３試合連続逆転勝ちで３連勝。「それぞれ選手が役割をしっかり果たしてくれたおかげ」と全員をたたえた。長嶋茂雄さんの一周忌の前日３日は丸が代打逆転満塁弾。そのいい流れをつないだ。

今季３０勝目。逆転勝ち１４度はリーグ最多だ。「しっかり投手を含めて守っている。ムダな失点をあげないことが、最終的に１点２点上回って勝てているのかなと。まだまだ活発な打撃陣とは言いがたいですから、できるだけ失点を少なくしてくれれば」。劣勢でも諦めず、声をかけ合って粘り、一つになって追いかける。前向きで明るい雰囲気が反発力の源になっている。

阿部前監督の辞任を受けて交流戦から監督代行となり、ソフトバンク、日本ハム、オリックスと対戦を終えて６勝３敗。この日は「バッテリーコーチから田中投手と組ませたいと進言があった」と小林を今季初先発に起用。６回１００球の田中将の続投、守護神マルティネスの３連投についてもコーチ陣の意見も聞いて決め結果的に成功した。ベンチワークも協力しながら良い形で進めている。

最高の形での３連勝で貯金５となった。最後にヒーローの泉口について改めて問われ「表情も含めて良くなってきてるかなと。絶好調とは言いがたいですけど。底は脱したかな、ちょっと上がってきてるかな、期待を込めて。という感じです」とうれしそうに笑った。３試合連続１点差勝利。「逆転の巨人」が勢いに乗ってきた。（片岡 優帆）