◆米大リーグ ヤンキース―ガーディアンズ（４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が、本拠のガーディアンズ戦で３試合連続先発メンバーから外れた。米大リーグ公式サイトによればジャッジは先週末サクラメントで行われたアスレチックスとのシリーズ中に右肩と肋骨上部の不快感からスイングに影響が出たため、画像検査を受けた。初期検査の結果、右肋骨に骨挫傷が見つかった。

現地２日（日本時間３日）にＭＲＩ（磁気共鳴画像）、３日（同４日）にレントゲン検査やＣＴスキャンの追加検査を受けたが、ブーン監督によれば、浮腫（腫れ）が問題の原因特定を困難にしていると述べた。

ヤンキースではジャッジを負傷者リスト（ＩＬ）入りさせるかどうかまだ決めていないが、４日（同５日）以降にも判断をするとしている。

ジャッジは今季５９試合すべてに先発出場し打率２割４分８厘、リーグ３位の１７本塁打を放っていたが、不快感が出てきたという５月１１日以降は６８打数１４安打の打率が２割６厘、１本塁打に低迷していた。