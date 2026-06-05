◇交流戦 広島2―5日本ハム（2026年6月4日 マツダ）

4時間51分の死闘で力尽きた。広島は4日の日本ハム戦（マツダ）に延長12回の末、2―5で敗戦。2―2同点の12回に8番手の益田武尚投手（27）が勝ち越し打を浴びた。1点を追う9回に名原が執念の同点打。2回にファビアンが左翼へ先制ソロを放つなど、悔しい敗戦にあって収穫もあった。

延長12回の激闘の末に力尽きたが、光明もあった。1点を追う9回1死三塁から名原が柳川の初球151キロを中前適時打。気合と根性をバットにぶつけ、流れを引き戻した。

「それまでの打席の内容を見ると、代打を出されてもおかしくなかった。ここで結果を出さないと死ぬなという、それぐらいの思いでいった。気合と根性でした」

崖っぷちの状況を、ひと振りで拭い去り、球場は歓喜に包まれた。1―0の4回2死満塁の好機では一ゴロに倒れ、天を見上げて悔しがったが、意地は見せた。5月21日に支配下登録されて以降、定位置奪取へアピールが続く。この日を含め出場11試合のうち9試合で安打を記録。新井監督からも「ナイスバッティングだった。気持ちがすごく出ていた」と称えられた。

ファビアンの一撃も今後へ向けた明るい材料となった。0―0の2回1死から柴田の高め150キロを左翼席へ突き刺す先制の3号ソロ。4月12日のDeNA戦以来、約2カ月ぶりの一発に白い歯がこぼれた。

「体に近い球を積極的にスイングすることができた。ちょっと詰まったけど、良い反応で押し込むことができた。ホームランになってくれて良かった」

4回先頭の第2打席も右腕のフォークを詰まりながら左前打。これで3試合連続安打をマークするなど、上昇気配が漂う。4月24日に登録を外れてからは、2軍でも結果を残せず苦しんだ。5月中旬には3軍に合流。朝山3軍野手育成コーチとともに打撃修正に着手した。タイミングの取り方を含め、力が打球に伝わるよう体重移動も見直した。「朝山コーチには打撃のタイミングのことに関して、すごくいいサポートをしてもらった」。技術面だけではなく、精神面でも助言をもらったという。

「良い時と悪い時がある。でも、すぐ切り替えないと、なかなか自分の打撃、調子は戻らないと言われた」

4月14日の中日戦から同22日のヤクルト戦にかけては19打数1安打。降格直前は気持ちの落ち込みがプレーにも影響していたが、その時の“弱い姿”はもうない。5日からのオリックス戦に向け、期待は膨らむ。 （長谷川 凡記）