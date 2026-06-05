Adoの新曲「モンストロ」が、8月7日公開の実写映画『ブルーロック』の主題歌に決定。あわせて本予告映像が公開され、同曲の音源の一部が解禁となった。

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「モンストロ」の作曲／編曲では、Giga & TeddyLoidが「踊」「唱」に続いて再びタッグを組み、ラテン調のリズムを基調とした楽曲に仕上がっている。作詞はryo（supercell）が担当した。

タイトルの“モンストロ”（Monstruo）はスペイン語で“怪物”を意味する。内なる怪物を呼び起こし、誰よりも高く前に進んでいく様子を、変幻自在なラップとAdoの歌唱が融合し、疾走感のある楽曲に仕上げている。

実写映画『ブルーロック』は、金城宗幸とノ村優介による同名漫画（講談社『週刊少年マガジン』連載）を原作とするもの。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語となっている。

なおAdoは、7月4日、5日に神奈川 日産スタジアムにて『Ado STADIUM LIVE 2026』の開催を控えている。

＜Ado コメント＞

映画『ブルーロック』の主題歌に新曲「モンストロ」が決定いたしました！「モンストロ」は、「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの最強タッグで作られた、ラテン調のリズムで燃え上がるような熱い想いが込められた楽曲です！タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMonster=怪物という意味です。内なる「怪物」を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております。そして、この楽曲の作詞はryo (supercell)さんに担当していただきました。素晴らしいコラボレーションと映画『ブルーロック』、新曲「モンストロ」をぜひお楽しみください！

＜松橋真三プロデューサー コメント＞

この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました。生意気にも『踊』や『唱』に続くすごい楽曲を作って欲しいと。なんと実現不可能と思えた夢のコラボが再び実現し、鳥肌ものの胸躍る新曲をいただきました！作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。Gigaさん、TeddyLoidさん、ryoさん、Adoさん、このスペシャルな皆さんの激しいエゴイズムと、頂上決戦のようなコラボレーションで出来上がったこの楽曲がその証拠です！劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）