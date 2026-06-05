開催：2026.6.5

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 6 - 4 [パドレス]

MLBの試合が5日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとパドレスが対戦した。

フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するパドレスの先発投手はルーカス・ジオリトで試合は開始した。

4回裏、6番 ブライソン・ストット 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 1-0 SD

5回裏、8番 アドリア・ガルシア 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 SD、ピッチャーがけん制悪送球でフィリーズ得点 PHI 3-0 SD

7回表、3番 マニー・マチャド 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 PHI 3-2 SD

7回裏、2番 トレー・ターナー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-2 SD、4番 ブランドン・マーシュ 初球を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでフィリーズ得点 PHI 5-2 SD、5番 アレク・ボーム 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 6-2 SD

9回表、5番 ジャクソン・メリル 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 PHI 6-4 SD

試合は6対4でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのザック・ウィーラーで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はパドレスのルーカス・ジオリトで、ここまで2勝1敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.0回を投げ、0安打、0失点、2奪三振、防御率は0.54となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 04:56:07 更新