開催：2026.6.5

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 2 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が5日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとガーディアンズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

4回表、6番 スチュアート・フェアチャイルド 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 NYY 0-1 CLE

4回裏、5番 ジャズ・チザム 5球目を打ってレフトへの犠牲フライ 2塁ランナーはアウト ダブルプレイでヤンキース得点 NYY 1-1 CLE

7回裏、7番 ライアン・マクマーン 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 2-1 CLE

試合は2対1でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのブレント・ヘッドリックで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのコディ・ヒューアーで、ここまで0勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝3敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 05:04:06 更新