◇【サッカー2026W杯北中米大会 最高の景色を見に行こう（10）】

森保ジャパンの最終ラインで存在感を放つDF渡辺剛（29）。小中学生時代は線が細く、体も小さかったことで雌伏の時を過ごした。今やフェイエノールトの元オランダ代表FWファンペルシー監督（42）も認める守備職人に成長。FC東京の小池知己氏（51）、奥原崇氏（53）らコーチ陣が、雄飛の時を信じてもがき続けた渡辺の少年時代を明かした。（取材・構成 馬場康平）

出会いからかなりのインパクトを残した。渡辺がFC東京の深川スクールに小学3年生で無料体験に訪れた時だった。活発で元気のいい少年は、初めて交じったゲームでいきなりダイビングヘッド。その直後だった。勢い余って顔から地面に突っ込んで鼻血を流した。それでも、転がるボールを夢中で追いかける姿が、小池氏には「特に、印象深く残った」と言う。

漫画「キャプテン翼」のガッツあふれる石崎了（りょう）のような少年は、翌年からスクール生の選抜チームであるアドバンスクラスにも入った。小池氏は当時を振り返り、こう回想する。

「文句の一つも言わず、いつも元気にグラウンドにやってきてボールを蹴っていた。体は小さくて細かった。ただ、ぶつかられても嫌がるそぶりを見せなかった。そういう意味では、頑丈な体は当時から持っていた」

当時からケガが少なく、シーズンを通して活躍できる丈夫な体を持っていた。中学進学と同時にFC東京U―15深川に加入が決まったものの、「ギリギリだった」と小池氏は言う。

「正直、6年生の時点ではかなり微妙なラインでした。最後のセレクションで、いろんなスタッフの後押しもあって滑り込んだ。彼のパーソナリティーのところで、僕もそうでしたが、ぜひこの子を応援したいと思える選手でした」

中学時代も、背の順はクラスで前から2番目と体が小さく、3年生になっても公式戦は一試合も出場することがなかった。当時は2チーム制で、1年生が中心のBチームで練習する時間も長かったという。そのBチームを指導した奥原氏が鮮明に覚えている渡辺の姿がある。

「走りの練習ではいつも先頭を走り、こいつ根性あるなという印象が残っている」

奥原氏は「それと…」と言い、こう続けた。

「当時、Bチームの方が技術練習を多く取り入れていて、落ちてきた他の3年生は自分の方が下手だから地味な技術練習をサボったり、時間をやり過ごす選手が多かった。だけど、剛はいつも100％で取り組んでいた」

奥原氏は渡辺のひたむきな姿勢に目を細め、「絶対に体が整ったら自分を表現できるようになる。だから、今やっている取り組みは絶対に崩さないでほしい」と背中を押した。

そして、当時のU―15深川の指揮官で、中村憲剛を育てた山口隆文監督も渡辺に「両親が大きいから、これから身長が伸びる。ヘディングの練習だけはしっかりやっておけよ」と言い、山梨学院高へと送り出した。

兄姉も体が大きく、中学卒業を迎えたあたりからグングンと身長が伸びた。高くなる目線と一緒に、心に留めておいた山口氏の言葉を実践した。地道に毎日ヘディングボールに向かってジャンプし続けた。高校1年でセンターバックにコンバートされ、高校を卒業する頃には背の順は一番後ろに回った。気づけば、高い打点のヘディングは渡辺の代名詞となった。

地道にコツコツ努力が続けられたのは母・和代さんの支えもあったから。試合に出場できない中学時代に「向上心を持ってやらないと駄目だよ。やるからにはトップを目指さないといけない。無理だと思うのなら、そこでやめた方がいい」と、下を向く息子をいつも励ましていた。

中大を経てFC東京に加入し、欧州へと活躍の場を移した。オフになると、必ずFC東京のクラブハウスに顔を出す。そのたびに当時のスタッフに人懐っこい笑顔を浮かべ、「こんなふうになるとは思わなかったでしょ」と声をかけて回る。みんなに愛された“リアル石崎君”が世界一に挑もうとしている。関わる人たちがいつも背中を押したからこそ、渡辺は誰よりも高く跳べるのかもしれない。

◇渡辺 剛（わたなべ・つよし）1997年（平9）2月5日生まれ、埼玉県出身の29歳。FC東京の下部組織から山梨学院高へ進み、中大を経て19年にFC東京入り。22年からベルギー1部コルトレイク、23年からは同1部ヘントでプレー。25年7月にオランダの名門フェイエノールトに完全移籍。国際Aマッチ11試合出場。1メートル84、76キロ。利き足は右。