◇親善試合 オランダ0−1アルジェリア（2026年6月3日）

W杯北中米大会1次リーグ初戦で日本と対戦するオランダは3日、ロッテルダムでアルジェリアとの国際親善試合を行い、0―1で敗れた。日本戦を想定した先発で臨み、シュート17本を放つも決定力に課題を残した。終盤には決勝ゴールを許し、主要大会前の壮行試合では04年欧州選手権時以来、22年ぶりの黒星を喫した。

オランダを率いるクーマン監督は顔を赤く染め、言葉には怒気を含んだ。「私は負けることが死ぬほど嫌い。攻撃性を欠き、相手に優しすぎた」。得点とアシストで同国最多記録を持つ負傷明けのFWデパイ（コリンチャンス）と出場停止のDFドゥムフリス（インテル・ミラノ）を除けば日本戦を想定したスタメンで臨むも格下に敗れた。

代表デビューとなった右のシュメルビル（ウェストハム）、中央のマレン（ローマ）、左のハクポ（リバプール）と攻撃陣は俊足ぞろい。攻撃に転じる際の迫力は十分だ。だが相手GKの好セーブもありゴールが遠い。後半から登場したデパイも精彩を欠いた。終盤、自陣左から切り込まれた失点場面は日本代表のアタッカー陣に手本を示すような形となった。

90分での敗戦は24年10月以来15試合ぶり。4日の米国出発前日の失態に現地メディアでは「赤面して飛行機に乗り込んだ」などと酷評が相次いだ。力強い突破を見せたハクポはそれでも「特に前半はいいチャンスがあった。敗戦は残念だが、前を向いていく」と強調したが…。残る強化試合は米国入り後の8日にウズベキスタン戦のみ。森保ジャパンにも付け入る隙はありそうだ。