商品を持つサンコーの新村孝司さん＝東京都千代田区

サンコー（東京）の「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」が人気だ。0.5合分のお米が最短14分で炊ける早さが支持され、2019年の発売から累計約17万台を売った。容量は最大1合で価格は7480円。おいしいご飯へのこだわりが開発の土台になった。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

「原型は中国メーカーから輸入していた1人用の炊飯器でした」と開発したサンコーの新村孝司（にいむら・こうじ）さん。電気で発生させた水蒸気でご飯を炊く仕組みで、容器から水がなくなると加熱が止まる。発想は優れていたが、炊き具合にばらつきがあった。

問題点に気付いたのは、玩具メーカーなどを経て2018年に入社した直後だったが、仕上がりを安定化できれば売れると考えた。エンジニアの経験を生かし、自社商品の開発に着手する。

「おいしく炊く肝は火力と温度設定です」。実験の過程で、加熱器に流す電力が大きすぎてご飯を焦がした。自動的に指定された温度で加熱器の電源を落とす「サーモスタット」を調整し、最適な温度を探った。

当時を振り返って「入社してしばらくは開発チームの仲間と（試作品で炊いた）ご飯ばかり食べていました」と笑う。

保温機能を加えるなど開発段階で細かい改良を重ねた。使い勝手の良さが評判を呼び、海外の遠征先でご飯を食べたいスポーツ選手が携行するケースもあるという。新村さんは北海道出身、57歳。

サンコーの「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」