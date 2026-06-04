マニア「着回しやすい」「腰まわりがスッキリ！」【ユニクロ】1,000円台で買える「優秀パンツ」

夏のファッションで意識したいのが、涼しさとおしゃれを両立できるボトムス選び。とはいえ「ハーフパンツは幼く見えそう」「着こなしが難しそう」と感じている人も多いのでは？ そんな大人世代におすすめしたいのが【ユニクロ】で1,000円台にお値下げ中のハーフパンツ。絶妙な丈感やこだわりのデザインで、落ち着いた雰囲気に仕上がる一着です。おしゃれなユニ女の着こなしとともに、いま話題を集めているパンツの魅力に迫ります。

カジュアルすぎない大人向けハーフパンツ

【ユニクロ】「ジャージータックハーフパンツ」\1,990（税込・セール価格）

程よくハリ感があり、カジュアルすぎない印象で穿けるハーフパンツ。フロントのタックがさりげない立体感を生み、腰まわりをきれいに整えてくれそうです。膝下までのやや長めの丈感で、大人世代が取り入れやすいのも魅力。シャツやブラウスを合わせればきちんと感のあるスタイルに、Tシャツやスニーカーを合わせれば軽やかな装いに仕上がります。シンプルなデザインながら幅広いアイテムと合わせやすく、着回し力も優秀な一着。