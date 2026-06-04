「記憶に残る一品」【スタバ】終売前に食べておきたい♡「マニア絶賛スイーツ」

【スターバックス】では、ドリンクのお供に選びたくなるようなスイーツが豊富に揃っています。濃厚系から爽やか系まで、幅広いラインナップ。今回は、終売前にチェックしておきたい、マニアも絶賛のスイーツを紹介します。

新作チョコスイーツに注目

濃厚そうな見た目が特徴で、チョコ好きなら思わず目を奪われてしまいそうな「チョコレートテリーヌ」。@ayumin0220stbさんは「久々に記憶に残る一品となったチョコレートテリーヌ！」とコメント。マニアも絶賛するスタバのテリーヌ、終売前に味わってみて。

ブルーベリー果肉たっぷり

レアチーズケーキにブルーベリ果肉をトッピングした「ブルーベリーレアチーズケーキ」。ブルーベリーとチーズのコントラストが美しく、ショーケースでも目を引きそうです。ブルーベリー果肉の存在感が見た目からも伝わってきて、食感も楽しめそう。思わず写真に収めたくなるビジュアルのスイーツかも。

可愛いタルトが気になる！

カスタードクリームの上に、ストロベリー果肉やホイップクリームをトッピングした「ストロベリーカスタードタルト」 。いちごの赤色が映える華やかなビジュアルです。味について、@j.u_u.n__starbucksさんは「甘酸っぱい果肉とカスタードのおいしい組み合わせです」とコメント。カフェタイムを彩ってくれる一品かも。

王道スイーツも見逃せない

シフォン生地をホイップクリームで覆った「クリームシフォンケーキ」。生地とホイップクリームのみで構成されていて、シンプルながらもオシャレな雰囲気をまとっている一品です。王道スイーツだからこそ、一度は味わってみたくなりそう。お気に入りのドリンクと合わせて、ほっとひと息ついてみて。

カフェ時間をちょっと特別にしてくれそうなスタバのスイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@j.u_u.n__starbucks様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S