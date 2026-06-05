俳優の大森南朋（５４）、５月３１日をもって活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の相葉雅紀（４３）、女優の松下奈緒（４１）が７月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜 Ｓｅａｓｏｎ２」（水曜・後９時）にトリプル主演することが４日、分かった。相葉はグループ活動終了後、初のドラマ出演となる。

昨年７月期に放送され、警視庁の防犯カメラ、通信アプリなどを解析する捜査支援分析センター（ＳＳＢＣ）強行犯係を取り巻く３人の物語。「相棒」、「特捜９」、「刑事７人」など話題作の多い刑事ドラマ枠で、前年に続き２クール目の放送が決まった。松下は「前作を終えた時に、キャストの間でも『絶対に次があるよね』という空気感がなんとなくあった」と告白。久々の再会を喜び「タイトルコールやコメントがバシッとそろうところが、『チームワークが身体に染みついているんだな』と実感する」と笑った。

撮影は夏にかけて行われる。大森は「去年は走るシーンで軽く肉離れをしてしまってスタッフの皆さんに真剣に心配をかけてしまったので、今年はしっかりと準備をして気をつける」と誓った。

相葉は「また新しいデジタル捜査を知ることができる」と期待。「スピーディーな展開や謎解き要素はもちろん注目してもらいたいけど、ＳＳＢＣ強行犯係のメンバーが圧倒的なチームワークで犯人を追い詰めているところがとにかく爽快」と見どころを語り「事件に関わる加害者、被害者たちの『人間ドラマ』が、より厚く深く描かれているので、楽しんでみてもらえれば」と呼びかけた。