俳優の大泉洋（５３）が主演を務め、山下智久（４１）と女優の伊藤沙莉（３２）も出演する１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」の３ショットビジュアルが明らかになった。

ドラマベストセラー作家・池井戸潤氏の同名小説が原作。新春の風物詩「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を題材に、２年連続で箱根路への出場を逃した古豪の学生ランナーたちの挑戦と、駅伝の生中継を担う放送局のスタッフたちの舞台裏を描く。

ビジュアルは大泉演じる主人公の「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮の両サイドを、山下演じる元箱根駅伝ランナーで陸上競技部の新人監督・甲斐真人、伊藤演じるテレビ局のディレクター・宮本菜月が挟む形。力強く前を見る３人の表情から重厚感あふれる雰囲気に仕上がった。

撮影では、自身のカットを確認した大泉が「何か足りないな……」と周囲を見回し始め、日本テレビの局長が締めていた青いネクタイに目を留めて「それ、ちょっと貸してもらえます？」とおねだり。そのままネクタイを借りてこん身の一枚が出来上がった。

ドラマ撮影は１月からスタートしており、東京だけでなく広島、岡山、静岡など全国でロケを行っている。幹線道路や駅前通りなど実際の公道を使用しており、地元住民に向けて自身のＳＮＳで山下は「ご協力頂きました事、チーム一同、深く感謝申し上げます。おかげで臨場感のある瞬間を撮影できました。作品を通して恩返しできるよう最後まで取り組んでいきます」とコメントしていた。