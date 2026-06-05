関東の学生長距離ランナーにとって、箱根駅伝に次ぐビッグイベントの関東学生陸上競技対校選手権（通称・関東インカレ）が５月２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムで行われた（ハーフマラソンは４月開催）。早大は主力の工藤慎作（４年）、鈴木琉胤（るい、２年）らに加え、新人の本田桜二郎が好走。３冠を達成した２０１０年度以来、１６年ぶりのタイトルへ勢いづいた。中大は新エース岡田開成（３年）を中心に１部最多得点を獲得。２部では箱根優勝の青学大、同２位の国学院大、同８位の創価大が存在感を示した。

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臙脂（えんじ）に白のＷ。伝統のユニホームが関東インカレで疾走した。男子１部の１５００メートルで本田が２位。５０００メートルで鈴木が２位、工藤が５位。１万メートルで山口竣平（３年）が６位。３０００メートル障害で佐々木哲（２年）が４９年ぶりの大会新記録で優勝。４月に先行開催されたハーフマラソンを含めて、早大は１５００メートル以上の５種目で１部校２位の３４点を獲得した。

「勝ったのは佐々木だけですけど、どの種目の選手も積極的に走ってくれました」と花田勝彦駅伝監督（５４）は手応えを明かした。

指揮官の言う通り、早大ランナーは積極果敢だった。佐々木は終始、トップを走り続けて優勝。本田、鈴木、工藤、山口も先頭を走り、見せ場をつくった。

今年１月の箱根で早大は総合４位。今季は１６年ぶりのタイトルを狙える戦力が整った。前回４区区間賞の鈴木、同５区３位の工藤、同３区８位の山口を主軸として、同１区７位の吉倉ナヤブ直希（３年）、同９区２位の小平敦之主将（４年）らが脇を固める。昨季の箱根メンバーから外れた佐々木も台頭し、「６区を走りたい」と意欲を示している。

切り札は「令和の三羽がらす」だ。昨年の全国高校駅伝１区で区間賞の増子陽太、同２位の新妻遼己（はるき）、同３位の本田がそろって入学。増子と新妻は関東インカレを回避し、翌週のＵ２０アジア選手権に出場。増子は３０００メートル３位、新妻は１５００メートル５位と奮闘した。鈴木は「今季の１年生は僕より強い」と称賛する。

「関東インカレを制する者が箱根を制する」という格言がある。最近の箱根１２回で優勝９回を誇る青学大の原晋監督（５９）も「今季の早大は強敵」と警戒する。５月の栃木で確かな実力を証明した早大は、２７年新春の箱根路で完全復活を期す。（竹内 達朗）

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関東インカレは１９１９年に第１回が行われ、今年が第１０５回。翌２０年に始まり、今年１月に第１０２回が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催され、各種目１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院の３部に分けられる。１部と２部は短距離などを含めた総合力で決まるため、昨季の箱根優勝の青学大、同２位の国学院大など駅伝をメインに強化している大学は２部。今年の箱根出場校は１、２部１０校ずつ。シード校も５校ずつ。長距離種目で１部と２部の実力差はない。

中長距離種目では激しい駆け引きがあり、ペースは乱高下する。「速さ」より「強さ」が求められる。大東大を４回の箱根優勝に導いた青葉昌幸（よしゆき）元監督（８３）は関東インカレで入賞した選手を箱根メンバーに内定した。