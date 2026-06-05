関東の学生長距離ランナーにとって、箱根駅伝に次ぐビッグイベントの関東学生陸上競技対校選手権（通称・関東インカレ）が５月２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムで行われた（ハーフマラソンは４月開催）。早大は主力の工藤慎作（４年）、鈴木琉胤（るい、２年）らに加え、新人の本田桜二郎が好走。３冠を達成した２０１０年度以来、１６年ぶりのタイトルへ勢いづいた。中大は新エース岡田開成（３年）を中心に１部最多得点を獲得。２部では箱根優勝の青学大、同２位の国学院大、同８位の創価大が存在感を示した。

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中大はトラックシーズンから確かな強さを示した。新エースの岡田は５０００メートルで、順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶりの日本人優勝。各校の有力選手を振り切る圧巻のスパートを見せて１３分３１秒４３で制し、「一番を目標にしていたので、勝てて良かった」と会心の笑み。藤原正和駅伝監督（４５）は「狙った試合で結果を残していくことが強さ。駅伝にもつなげていく」と手応えを語った。

今年の箱根駅伝は２年連続総合５位。上位１０人の１万メートル平均タイムは、史上初の２７分台と圧倒的なスピードを持って挑んだが、１万メートル５位の三宅悠斗（４年）は「『速いだけで強くない』と言われていることが悔しい」と素直な思いを明かす。今季は昨年以上にベースアップに力を入れる方針で１９９６年以来歴代最多１５度目の箱根駅伝制覇への期待も膨らむ。岡田も「泥臭くメンタルを鍛えていきたい。（学生３大駅伝）３冠狙えると思っています」ときっぱり。強さとスピードを兼ね備え、駅伝シーズンへと向かう。（手島 莉子）

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関東インカレは１９１９年に第１回が行われ、今年が第１０５回。翌２０年に始まり、今年１月に第１０２回が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催され、各種目１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院の３部に分けられる。１部と２部は短距離などを含めた総合力で決まるため、昨季の箱根優勝の青学大、同２位の国学院大など駅伝をメインに強化している大学は２部。今年の箱根出場校は１、２部１０校ずつ。シード校も５校ずつ。長距離種目で１部と２部の実力差はない。

中長距離種目では激しい駆け引きがあり、ペースは乱高下する。「速さ」より「強さ」が求められる。大東大を４回の箱根優勝に導いた青葉昌幸（よしゆき）元監督（８３）は関東インカレで入賞した選手を箱根メンバーに内定した。