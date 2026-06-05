◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

スポーツ報知評論家の村田真一氏がフリアン・ティマ内野手の記念すべきプロ初安打を祝福し、大砲として成長するための課題を挙げた。解説などで２軍を訪れ、その長打力を目の当たりにしているだけに「まだまだこれから。一つ一つ課題を克服していってほしいね」と未来の大砲としてさらなる成長を願った。

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まずはティマに「おめでとう」やね。エスピノーザのツーシームに必死に食らいついて、もぎ取った内野安打。うれしかったんちゃうかな。本当はもっとスカッと決めたかったかもしれんけどね。このヒリヒリした試合にスタメンで使ってもらって結果を出したんやから、立派なもんよ。

２軍の出始めから見てきたけど、変化球への対応力が上がったよね。昔はとにかく打ちたがりで体が突っ込むクセがあって、低めの変化球はクルクル回っていた。それが徐々に引きつけられるようになってきたよね。だから今季２軍で３割打てて、支配下に上げてもらえたんやと思う。

ただ、まだ課題は多いよ。１軍と２軍の投手の差は何か。それは変化球のキレと制球力やからね。第１打席の三振もそうやったけど、その変化球についていけずに首をひねっている場面があったね。まずは１軍の投手の変化球に慣れて、明らかなボール球に、バットが止まるようになること。それができてきたら、自然と甘い球も増えてくるから、持ち前の長打力が生かせるようになってくるんやないかな。

当たったらすっ飛んでいく。これはティマを知る誰もが認める才能やからね。とにかく今はもらったチャンスを大事に経験を積み重ねていってほしいね。（スポーツ報知評論家）