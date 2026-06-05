◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―２ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）

打った瞬間だった。敵失でもらった初回２死三塁の好機で４番が役割を果たした。ソフトバンク・栗原は、金丸の初球フォークを完璧に捉え、右翼席へ１２球団トップの１７号２ランを運んだ。「なかなか来られないので、名古屋のホークスファンの前でいい試合ができてよかった」と、３試合ぶりの一発で同一シーズンでは１５年ぶりとなる交流戦７連勝に導いた。

５月に、ともに１２球団断トツの１１本塁打、２６打点と気を吐いた男が、６月に入っても勢いが止まらない。今カードは３戦４安打で６打点。この日で連続打点も５試合に伸ばした。選手会長は「毎日一本出すことだけを必死にやっている」と謙虚な姿勢で打線をけん引している。

チームは２カード連続の同一カード３連勝で、中日戦は球団初の６連勝となった。交流戦３カードを終えて８勝１敗と絶好調だ。５本塁打、１４打点で交流戦２冠を快走する主砲は、通算１００号にも王手をかけた。「早く達成したいとかはない。その一本がチームの勝利に貢献できるのであれば早く打ちたい」。日本一連覇に向けて、まずは交流戦連覇へと突き進んでいく。（森口 登生）