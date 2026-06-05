◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）

紙一重の戦いを、結果としてすべて落とした。「今ちょっと、辛抱のしどころがまた来たな…というところはあります」。２４年から６連勝中だった巨人に敵地で３連敗し、オール１点差の逆転負け。岸田監督は懸命に気持ちを切り替えた。

２日は九里がキャベッジに逆転２ラン。３日のショックは大きく、勝ちパターンの椋木が丸に逆転のグランドスラムを食らった。この日は７回を終えて１―１。先発・エスピノーザが先頭への四球から１死二塁とピンチを招き、泉口に勝ち越し二塁打を許した。

相手のヒーローは岸田監督にとって社会人・ＮＴＴ西日本の後輩。「しっかり仕留められたといいますかね…。やるかやられるかの勝負で、やられたというところだと思います」と潔く結果を受け止めた。

交流戦の勝敗は４勝５敗。５年ぶりの優勝は、極めて厳しいと言わざるを得ない現状だ。「投手も野手も、年間を通すと波がありますから。お互いカバーし合いながら、戦っていかないといけない」。最多で１０あった貯金は５に半減。首位の西武とも３・５ゲーム差に広がった。５日からは敵地・マツダで広島と３連戦。立て直しは急務だ。（長田 亨）