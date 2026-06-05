実写映画『ブルーロック』主題歌はAdoの新曲「モンストロ」 予告映像公開「再びGiga & TeddyLoidの最強タッグ」
実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の主題歌が、Adoの新曲「モンストロ」に決定した。作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで踊りたくなる楽曲で、作詞はryo (supercell)が担当する。あわせて本予告映像とポスタービジュアルが解禁となり、Adoは「内なる『怪物』を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております」と楽曲に込めた思いを語った。
【動画】Adoの新曲流れる！公開された実写映画『ブルーロック』予告映像
主題歌のタイトル「モンストロ」（Monstruo）は、スペイン語でMonster=怪物の意味。内なる怪物を起こして、誰よりも高く、前に進んでいく様子を変幻自在なラップとAdoの歌唱が融合した、疾走感あふれる楽曲に仕上がっている。
今回の楽曲について、松橋真三プロデューサーは「この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました」と説明。
続けて「作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！」と呼びかけた。
また、解禁された予告映像は、己のエゴをむき出しに激戦を繰り広げるプレーシーンをふんだんに使用した最新映像で、ゴールへ一直線に突き進む圧巻のドリブル、相手を撃ち抜くような強烈なシュート、フィールドを支配する圧倒的な存在感など、“世界一のストライカー”を目指すエゴイストたちによる戦いが、Adoの歌声と共に描かれている。
ポスタービジュアルは、潔世一（役者：高橋文哉）を中心に、それぞれの“勝利への野心”を抱えたキャラクターたちがダイナミックに描かれており、鋭く研ぎ澄まされた眼差しや、躍動感あふれる一枚になっている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
今回の実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
■Adoコメント
映画『ブルーロック』の主題歌に新曲「モンストロ」が決定いたしました！「モンストロ」は、「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの最強タッグで作られた、ラテン調のリズムで燃え上がるような熱い想いが込められた楽曲です！タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMonster=怪物という意味です。
内なる「怪物」を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております。そして、この楽曲の作詞はryo (supercell)さんに担当していただきました。素晴らしいコラボレーションと映画『ブルーロック』、新曲「モンストロ」をぜひお楽しみください！
■松橋真三プロデューサーコメント
この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました。生意気にも『踊』や『唱』に続くすごい楽曲を作って欲しいと。なんと実現不可能と思えた夢のコラボが再び実現し、鳥肌ものの胸躍る新曲をいただきました！
作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。Gigaさん、TeddyLoidさん、ryoさん、Adoさん、このスペシャルな皆さんの激しいエゴイズムと、頂上決戦のようなコラボレーションで出来上がったこの楽曲がその証拠です！劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育
主題歌のタイトル「モンストロ」（Monstruo）は、スペイン語でMonster=怪物の意味。内なる怪物を起こして、誰よりも高く、前に進んでいく様子を変幻自在なラップとAdoの歌唱が融合した、疾走感あふれる楽曲に仕上がっている。
今回の楽曲について、松橋真三プロデューサーは「この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました」と説明。
続けて「作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！」と呼びかけた。
また、解禁された予告映像は、己のエゴをむき出しに激戦を繰り広げるプレーシーンをふんだんに使用した最新映像で、ゴールへ一直線に突き進む圧巻のドリブル、相手を撃ち抜くような強烈なシュート、フィールドを支配する圧倒的な存在感など、“世界一のストライカー”を目指すエゴイストたちによる戦いが、Adoの歌声と共に描かれている。
ポスタービジュアルは、潔世一（役者：高橋文哉）を中心に、それぞれの“勝利への野心”を抱えたキャラクターたちがダイナミックに描かれており、鋭く研ぎ澄まされた眼差しや、躍動感あふれる一枚になっている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
今回の実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
■Adoコメント
映画『ブルーロック』の主題歌に新曲「モンストロ」が決定いたしました！「モンストロ」は、「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの最強タッグで作られた、ラテン調のリズムで燃え上がるような熱い想いが込められた楽曲です！タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMonster=怪物という意味です。
内なる「怪物」を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております。そして、この楽曲の作詞はryo (supercell)さんに担当していただきました。素晴らしいコラボレーションと映画『ブルーロック』、新曲「モンストロ」をぜひお楽しみください！
■松橋真三プロデューサーコメント
この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました。生意気にも『踊』や『唱』に続くすごい楽曲を作って欲しいと。なんと実現不可能と思えた夢のコラボが再び実現し、鳥肌ものの胸躍る新曲をいただきました！
作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。Gigaさん、TeddyLoidさん、ryoさん、Adoさん、このスペシャルな皆さんの激しいエゴイズムと、頂上決戦のようなコラボレーションで出来上がったこの楽曲がその証拠です！劇場で聴いて踊って欲しい！と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
馬狼照英役：東啓介
帝襟アンリ：畑芽育