お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、覚えてもらえない芸名をぼやいた。

以前、華丸がタモリの家に遊びに行った時に、一緒にいた草磲剛から「大丸さん」と呼ばれたと語った。その後その話を番組で話したところ「本当に失礼しました」と謝られたものの、再び「大丸さん」と言っていたというエピソードを披露。

華丸は「しょうがないね。ごっちゃになる名前にして申し訳ないなっていうのはある」と言うと、大吉も「いつまでたってもやね」と言い、「はっきり言うけど、あなたが悪いのよ」と語った。

大吉は、「もともと、会社にお前ら芸名付けろって言われて。コンビ名に本名なんて、百年早いって言われて、むりやり芸名を考えろって言われて。浮かばないから、もうワシが付けたるわって、お前ら“華丸大吉”、どっちか選べって言った時に、華丸さんが、“大吉を名乗るのはそのまま過ぎるから、僕は華丸がいいです”」と言ったと明かした。

華丸が「言うた、言うた！35年前？まだ引きずってる？」言うと大吉は「36年前。引きずっているというか…、私、何の選択肢もなかったのよ。“華丸大吉？え〜っ”と思ったけど、“僕が華丸ならいいです”って言うから、“あー、決まりな”ってなって…」とぼやいた。

華丸は、「何かを機に、夏くらいに（芸名を）逆にする？これは初の展開と思う」と提案。大吉も「ここまで覚えられないのなら…、ここまで間違えられるなら、僕らが合わせます。35年頑張ったけど無理だった」と笑った。

だが、その後も大吉は「俺は、“華丸大吉”で大吉になったのは全然納得してるの、実は」と言いながらも「俺は、その数年後に起こった、“華丸と大吉では意味わからない。名前、短すぎるし、吉本の芸人は7文字が売れる”っていう。“それぞれがピンで活動できるように屋号を付ける”って言いだして」と事務所側から言われたことを明かし、「僕は鶴屋華丸になりますって言ったやん。で、結果的に、じゃあ、お前亀屋ね…」と亀屋大吉になったと語った。

大吉は「あのへんから、私は納得していない。亀屋なんて嫌だ」とし、「覚えてないかもしれないけど、鶴屋亀屋になる前に、あなたが言った芸名覚えていないの？上り竜華だよ。下り亀大だよ、俺。なんでお前が上り竜華で、私、下り亀大？」とぼやきは止まらなかった。