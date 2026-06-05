ボートレース宮島のG1「開設72周年記念 宮島チャンピオンカップ」は5日、2日目を迎える。

初日12R厳島ドリームは、地元・大上卓人や関浩哉の外枠勢が攻め込んでくる中、インからうまく先マイして押し切った池田浩二が制した。「違和感しかないです」。機力が伴わない中でも、うまく対応した。2着は関、3着は大上。予選組では常住蓮が連勝も、前半1Rで待機行動違反で減点となった。

2日目12Rは宮島ドリーム。初日3、3着とまとめた1号艇の桐生順平が自慢の高速ターンで押し切るとみた。

桐生がインチャンスを逃さない。まだ舟足に不満な部分はあるが、コース利と自らのターン力でしのぐ。パワーアップする原田は当地でSG、G1タイトルも持つ巧者ぶりを見せるか。菊地は格好のセンター戦。思い切りのいい攻めを見せたい。最悪の状態を脱した山口は4カド戦か。菊地マークから好機到来も。

＜1＞桐生順平 起こしがちょっと鳴くし、ひきずりますね。そこを改善したい。道中はなんとかって感じですね。現状、どこがいいとかはないです。

＜2＞原田幸哉 いろいろと調整して前半より後半はだいぶ良くなっていました。自分のイメージの感じに近づいてきましたね。

＜3＞菊地孝平 足は好みの感じですよ。若干、出足が甘いけど、乗りやすいです。若干、伸びもします。点検したいところがあるのでエンジンを点検します。

＜4＞山口剛 最悪は脱したけど、いい人には伸びられますね。いろいろやったので絶望的ではなくなりました。伸び以外の部分はペラとかいろいろやって合ってはきています。

＜5＞新田雄史 いたって普通。最低限の足はあるという感じです。ターンの食い付きは良かったと思います。

＜6＞磯部誠 仕上がりはいいですね。どちらかと言えば伸び寄りの感じにしているけど、立ち上がりもいいですよ。