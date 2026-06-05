久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）が4日、開幕した。初日特選は山崎賢人が嘉永泰斗との連係を外されたものの、3角7番手からシャープに捲り追い込んで制した。打鐘から先行した新山響平の番手の阿部拓真が2着に入り、新山が3着に粘った。

2日目は二次予選7個レースを中心に争われる。注目の12Rは郡司浩平の機動力が不動の軸になる。松坂洋平との神奈川ワンツーを決める。

郡司が好位置を取って捲る。初日特選は4着だったが、3番手をキープとさすがのレース運びを見せた。コマ切れの中、ラインも3車と有利に運べる。松坂の食い下がりに期待。佐藤は白星発進と気配が良く、再度の捲りは要注意。近況のいい岸田も侮れない。

＜1＞郡司浩平 うまく脚をためられなかったですね。自力で動く。

＜2＞伊藤颯馬 ワンテンポ見てからの仕掛けになってスピードに乗りきらなかったし、レースが詰まっていて疲れがある感じ。ケアしたい。佐藤君に。

＜3＞岸田剛 初日の感触は…。疲れを抜きたい。自力勝負。

＜4＞伊東翔貴 後ろに北津留さんがいたので引き出すわけにもいかないし、難しかった。菅野君に任せる。

＜5＞佐藤壮志 反応は良かったがスピードの乗りがイマイチ。体の状態がもう少しですね。自力。

＜6＞菅野航基 5着だったけど勝ち上がれて良かったです。自力で。

＜7＞松坂洋平 状態は変わらずいいと思う。久々の連係で郡司君へ。

＜8＞平原啓多 神奈川コンビを追走する。

＜9＞森川大輔 中近で岸田君の番手に。