コレするだけで上品見え！【40・50代】長さを変えない「ウルフレイヤー」って？

思い切ってヘアスタイルを変えたいけれど、失敗が怖い。そんな不安から一歩踏み出せないでいる大人女性は、軽やかさを上手くプラスできる「ウルフレイヤー」を選んでみませんか？ 今の長さが気に入っている場合はそのままベースとして残せるので、さりげないイメチェンにもピッタリ。レイヤーが与えるメリハリによって、上品なシルエットに近づけます。

黄金比でボリューミーに！

軟毛や細毛で髪にボリュームが出にくい人に向いているのがこのスタイル。ひし形を描くバランスの良いレイヤーの入れ方で、首元で一度内側へ入るようにカットすれば、ベースとの対比による美しいくびれも楽しめる仕上がりに。トップがぺたんこになりやすい軟毛の筆者も繰り返しオーダーしています。

控えめでもスッキリ軽やか

同じウルフレイヤーでも、動きを抑えて毛先のボリュームを軽くする程度に留めると、よりナチュラルな印象になります。ローレイヤーにダークトーンと一見落ち着いたテイストですが、肩についてふわっと外側へ広がるので軽やかさは十分。さりげなく丸みがついて、女性らしさも演出できそうです。

トレンドカラーで若々しく

ぷつっと揃えた毛先に対して、くびれでやわらかさをフォローしたスタイル。そこに、トレンドの暖色系ブラウンで血色アップしたようなヘルシーさを投入。寒色と比べて光を反射しやすいことから、髪にツヤのある若々しいイメージにもつながります。

顔まわりをアレンジするのも新鮮

今年らしいレイヤーといえば、顔まわりに細かく動きをつけるハッシュカット。ハイレイヤーも加えたウルフと掛け合わせると、リフトアップした印象とフェイスラインのカバーを同時にゲットできそうです。

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※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。