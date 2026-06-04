＜森半コラボ＞キターーーーッ！！【ローソン】の「抹茶スイーツ」がアツい♡

新茶が旬を迎える時期は、どのコンビニも「抹茶スイーツ」が充実。【ローソン】でも、毎週のように新作の抹茶スイーツを発売しています。5月19日からは、抹茶フェアが開催され、スイーツ・ベーカリー・ドリンクなど、さまざまなジャンルで老舗茶舗ブランドとのコラボ商品を楽しめるんです。そこで今回は、食べ逃したらもったいない抹茶スイーツをまとめました。

まるで和スイーツ！？な菓子パン

@sweets.wantaさんが「まるで和スイーツを食べているみたい」とコメントするのは、5月19日に発売された「抹茶ミルクパン」。老舗茶舗ブランド【森半】とのコラボ商品の1つで、パン生地の中は、抹茶クリームとミルクホイップの2層仕立てになっています。

優雅なひとときを演出

濃厚な抹茶のように深い緑が特徴的な「濃い抹茶クレープ」。クレープ生地には、抹茶パウダー・生クリーム・カスタードが入ったホイップクリームと、ホワイトチョコ入りの抹茶クリームが包まれています。高級感のあるビジュアルは、ティータイムを優雅な時間に変えてくれそうです。

まるで苔玉……で話題のシュークリーム

「濃い抹茶クッキーシュー」は、ゴツゴツとしたクッキーシュー生地と、表面の抹茶パウダーの組み合わせが、「苔玉みたい」と話題のシュークリーム。シュークリームを見てみると、確かに苔玉や日本庭園の苔を連想するような、風情のあるビジュアルです。クッキーシューの中には、宇治抹茶を使った2種類のクリームが入っており、風情のある見た目に負けない、高クオリティな味わいが期待できます。

食べ応えにもクオリティにも大満足！？

@sujiemonさんが「しっとりフィナンシェと抹茶 & 粒あんが合う」と絶賛するのは、「濃い抹茶サンド つぶあん & おもち」。フィナンシェ生地の間に求肥をサンドした、贅沢な組み合わせが楽しめます。ホイップクリームや粒あんも入っているため、和と洋のいいとこ取りを楽しめそう。

さすが森半コラボ！ と納得するクオリティを味わえる、【ローソン】の「抹茶スイーツ」。濃い抹茶味も、マイルドな抹茶味も楽しめるのが今回のコラボ商品の魅力のようなので、気になる人はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sweets.wanta様、@masaki_19740913様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる