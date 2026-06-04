こりゃ集めたくなるぅぅぅ！（汗）【マクドナルド】可愛さ120点♡「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】から、「ちいかわ」の新作「ハッピーセット®」が登場！ コロンとした形の3Dフィギュアは、デスクや棚等に飾るだけで幸せ気分に浸れそう。マクドナルドのクルーに扮したちいかわのキャラクターたちには、思わず集めたくなるような可愛さが詰まっていて見逃せません。今回は、2026年5月15日から5月28日までの第1弾で登場した、「ちいかわ」3Dフィギュアをご紹介します。

底面がフラットで飾りやすい！

「マックカフェ バイ バリスタ」のユニフォームを着た「くりまんじゅう」。帽子をちょこんと頭に乗せた姿がたまりません。座っているポーズな上に、底面はフラットになった置きやすい形状で、空きスペースに並べて飾るのにぴったり。@ftn_picsレポーターともさんによれば、「足元に鉛筆とかも付けられる四角穴も開いている」とのことで、鉛筆のワンポイントとしても使えそう。

ちょこんと出ている耳がキュート

胸のマクドナルドロゴが可愛い、デリバリークルーのユニフォームを着た「ラッコ」。丸いヘルメットから、耳がちょこんと出ているところもキュートです。ラッコがいつも羽織っているマントはそのままで、額の傷や表情等、ラッコらしい個性が光るフィギュアに仕上がってます。パッケージにはちいかわ達のイラストが描かれているので、並べて写真を撮るのもおすすめです。

黄色いネクタイが凛々しいちいかわ

マネージャーのユニフォームを着ているのは、ちょっぴり貫禄も感じさせる表情のちいかわ。服や帽子はロゴ入りで黄色いネクタイを締め、実際のユニフォームを忠実に再現しています。後ろ姿にはちょこんとした尻尾も生えていて、ファンでなくても可愛さに夢中になりそう。3Dフィギュアならではの立体感で、どの角度から眺めても楽しめるところも嬉しいポイントかも。

キャラごとの個性が光るデザイン

ラッコと同じ、デリバリークルーのユニフォームを着た「ハチワレ」。レポーターともさんが「ヘルメットから出ている耳がキュート」とコメントしているように、それぞれに、キャラクターごとの個性を感じさせ、同じユニフォームでもキャラクターの魅力が十分に表現されています。ぱっちりと目を開き、やる気が伝わってくるような熱意のある表情がキュートです。

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writer：S.Hoshino