◆サッカーＷ杯北中米大会 国際親善試合 スウェーデン２―２ギリシャ（４日、スウェーデン・ソルナ）

今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、日本と同じ１次リーグＦ組に入ったスウェーデン代表（ＦＩＦＡランク３８位）はホームで国内最後の強化試合を行い、Ｗ杯に出場しないギリシャ代表（同４７位）と２―２で引き分けた。

後半２発で逆転するも、最後に課題の守備が露呈した。２人のエース、ＦＷヨケレスとＦＷイサクが先発に名を連ねた一戦。前半１０分にコーナーキックの流れから早々に失点したが、後半開始から修正するとスウェーデンペースに持ち込んだ。後半８分にボックス内手前でフリーキックを獲得すると、エースＦＷヨケレスが右足を振り抜き直接決めて同点。同２４分には長身ＭＦニルソンが、クロスに反応して逆転に成功した。

しかし試合終了直前の後半追加タイムに同点を許した。１日のノルウェー戦で３失点、欧州プレーオフでは６試合１２失点と課題の守備が露呈した形となり、後味の悪い結果となった。

国内最後の強化試合を終えたスウェーデンはこの後開催地に渡り、現地１４日に初戦・チュニジア戦、同２６日の第３戦では日本と対戦する。