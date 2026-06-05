歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が舞台「桶狭間の義経」に主演することが４日、分かった。戦国時代にタイムスリップした源義経（松也）が織田信長（北山宏光＝４０）の軍師になるという奇想天外な物語で、北乃きい（３５）が静御前と濃姫の二役を演じ、脚本と演出は鈴木おさむ氏が手がける。

義経は壇ノ浦の戦い後に頼朝の刺客に襲撃され、陰陽師（おんみょうじ）・安倍成空の助言で「時の祠（ほこら）」から戦国時代にタイムスリップ。桶狭間の戦いを前にした織田信長と出会い、築田政綱として仕える。

鈴木氏とは４年ぶり２度目のタッグとなる松也は「会うはずのない２人が出会うとどんな事が起きるのか、全く想像もつきません。おさむさんの頭の中ではどうなっているのか、僕自身も今からとても楽しみ」と期待。

鈴木氏に「公私ともに２６歳からお世話になっているおさむチルドレン」と自任する北山は「内容を聞く前に二つ返事でお受けしました。織田信長を演じるなんて考えた事もなかったので、どんな信長を演じようか、また演じられるのか今から胸が高鳴っています」と胸を躍らせている。

約８年前に企画を着想したという鈴木氏は「桶狭間の戦いで活躍した『簗田政綱』という謎の剣士の存在を知りました。その人物に着目して、『もしかしたら、そんなことがあったんじゃないか』と、自分なりに物語を構築していきました」と明かし、松也と北山の初共演に「最高の化学反応はワクワクします」と今から自信満々だ。

公演は１０月２９日〜１１月３日の大阪・ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホール、同１１〜２０日に東京・ＥＸシアター六本木。仙台、福岡でも上演される。