Billboard JAPANが、2026年上半期チャートの集計結果を発表した。集計期間は2025年11月24日から2026年5月24日まで（Global Japan Songs Excl. Japanほか国／地域別チャートは2025年11月21日から2026年5月21日まで）。

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総合ソングチャート「Billboard JAPAN Hot 100」では米津玄師「IRIS OUT」が首位を獲得した。「IRIS OUT」は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として書き下ろされた楽曲で、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる4週で1億回をマーク。2025年10月4日付の米ビルボードグローバルチャート「Global 200」では、日本語楽曲として史上最高位となる5位を記録するなど、国内外でヒットを記録した。米津玄師は当チャートも含め、上半期チャートで計11冠を獲得している。

2位はM!LKの「好きすぎて滅！」。キャッチーなフレーズに加え、『第76回NHK紅白歌合戦』をはじめとするメディア出演の増加、SNSでのバズなどにより、上半期では23週連続でトップ10入りを果たした。3位はTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマのMrs. GREEN APPLE「lulu.」、4位はKing Gnu「AIZO」、5位はHANA「Blue Jeans」が続いた。

総合アルバムチャート「Billboard JAPAN Hot Albums」では、約3年9カ月ぶりにカムバックしたBTSの5thアルバム『ARIRANG』が首位を獲得。指標別ではCDセールスとストリーミングで1位をマークし、上半期では通算8回の総合首位に輝いている。2位にはHANAの1stアルバム『HANA』、3位には映画をテーマにしたKing & Princeのコンセプトアルバム『STARRING』、4位にはNumber_iの2ndフルアルバム『No.II』、5位にはRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が続いた。

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティストチャート「Billboard JAPAN Artist 100」では、Mrs. GREEN APPLEが3年連続で首位を獲得し、上半期チャート史上初の快挙を成し遂げた。2位はメジャーデビューから1年あまりのHANA、3位は上半期Hot 100に計14曲を送り込んだback number、4位は「IRIS OUT」のロングヒットが続く米津玄師、5位はM!LKとなった。

世界でヒットしている日本の楽曲チャート「Global Japan Songs Excl. Japan」でも、米津玄師「IRIS OUT」が首位を獲得。Japan Songs（国／地域別チャート）では、韓国、シンガポール、フランス、アメリカ、台湾、マレーシアの6つの国と地域で首位に輝いた。

＜米津玄師 2026年上半期 総合ソングチャート／2026年上半期 Global Japan Songs Excl. Japan 1位獲得記念コメント＞

IRIS OUTがここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います。いまになって聴き返してみても本当にアホみたいな曲だなと笑っちまうのですが、この時代にこういう曲を残せたうえで、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう。あらためてチェンソーマンという偉大な作品に感謝を述べたいです。ありがとうございました。

＜BTS 2026年上半期 総合アルバムチャート 1位獲得記念コメント＞

3年9ヶ月ぶりにリリースしたアルバムがこれほど多くの方々に愛され、とても光栄で嬉しく思います。アルバムタイトルにもなっている「アリラン」のように、今後も時代や場所を超えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願っています。

＜Mrs. GREEN APPLE 2026年上半期 アーティストチャート 1位獲得記念コメント＞

3年連続の受賞ということで、非常に光栄ですし、ちょうど今僕らは下半期リリース予定のアルバムを作ってる最中ですので、とにかくそのアルバムをいいものにしたいなと思う、励みというか、パワーになります。ありがとうございます。 （大森元貴）

＜嵐 2026年上半期 ダウンロードソングチャート／2026年上半期 Hot Shot Songs 1位獲得記念 レーベル担当者のコメント＞

嵐「Five」が2026年上半期“Download Songs”および“Hot Shot Songs”首位獲得とのこと、大変光栄に存じます。嵐の新曲に興味を持ち、聴いて下さったリスナーの皆さま、そして何よりこれまで長きにわたり嵐を支えて下さった嵐ファンの皆さま、お一人お一人と嵐の記録と受け止めております。これからも「Five」、さらには嵐の楽曲たちが、皆さまの日常に寄り添い、末永く聴き続けて頂けることを願っております。（株式会社ストームレーベルズ）

＜クレイジーウォウウォ!! 2026年上半期 Heatseekers Songs 1位獲得記念コメント＞

この度、ビルボードHeatseekers Songs上半期 1位にトンツカタンタンが選ばれました！ありがとうございます( ;ᯅ; )バンドを始めてからはもちろん、僕の音楽人生でこんなにも沢山の人に曲を聞いてもらえることは今まで無かったです。それもこれも踊ってくれたみなさんとバンドメンバーのおかげです。この曲に関して色んな声が届いてますが、意味のない単語を並べただけに見えても僕が伝えたいメッセージが、この曲を通して誰かに伝わって元気になってもらえたら僕はハッピー中のハッピーです。まだまだ未熟のバンドですが、今後ともよろしくお願いします。ライブハウスでお待ちしております！

＜山本 2026年上半期 ニコニコ VOCALOID SONGS 1位獲得記念コメント＞

1位でした 恐縮ですリリースする前は三振かホームランか、ランキングも1位から最下位まで全順位可能性あるなと思っていましたが、1位でよかったです改めてたっくさん聴いて下さり、ありがとうございました

（文＝リアルサウンド編集部）