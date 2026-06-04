【40・50代ヘア】髪型迷ってるならとりあえずマネでOK！「大人のこなれボブ」

年齢を重ねて髪型に迷いが生じたとき、大人の女性にしっくりとなじみやすいのが、ボブスタイル。トレンドを取り入れつつも奇抜にならないバランスを見つけることで、日常にすっと溶け込むオシャレを楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人がマネしやすい、こなれ感漂うボブスタイルをご紹介します。

奥行きを作る、ハイライトボブ

全体にたっぷりとハイライトを忍ばせた外ハネボブ。はっきりとした筋は見えなくても、柔らかくくすませたグレージュカラーの明暗によって、美しい奥行きが生まれています。ハチ上を内側に、ベースを外側へとラフに動かすことで、大人可愛く洗練された雰囲気に仕上がりました。

上品に艶めく外ハネボブ

暖色ブラウンで上品に染め上げた、艶やかなワンレンボブです。サラサラとしたストレートタッチの美しさを活かしつつ、毛先だけをわずかに外へ逃がすように整えて、さり気ない抜け感をプラス。過度なスタイリングをしなくても髪そのものの魅力が際立ち、大人の女性にふさわしい清潔感をまとえそうです。

軽やかに揺れるレイヤーボブ

毛先にほど良く厚みを残して切り揃え、表面にはレイヤーを入れて動きを出したボブです。トップの毛束が揺れるように軽やかにカットされており、重たくなりすぎない絶妙なバランスを保っています。オリーブベージュの色彩が相まって、気取らないこなれ感を楽しめるでしょう。

白髪を活かす、ミルクティーボブ

ベースにプツッとしたラインを残しつつ、後頭部にふんわりとした丸みを持たせたレイヤーボブ。サイドの髪を後ろへ流して軽さを出し、赤みの抜けた白髪を淡いミルクティーベージュで染め上げて、こなれた印象に。白髪をポジティブに活かすことで透明感をたっぷりと引き出し、洗練された表情が演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@odaryo_0622様、@tidi_yuki様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。