ビルボードジャパンの２０２６年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストが発表され、米津玄師（３５）が「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」で総合ソングチャート１位に輝くなど全１１冠を獲得した。

「ＩＲＩＳ―」は昨年９月に劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌としてリリースされ、ストリーミング再生回数はビルボードジャパン史上最速となる４週で１億回を記録。米のビルボードチャートでも同１０月４日付けで５位をマークするなど、国内外で大ヒットとなった。

米津は「『ＩＲＩＳ ＯＵＴ』がここまでたくさんの人に好いてもらえる曲となったことを誇らしく思います」と歓喜。「いまになって聴き返してみても本当にアホみたいな曲だなと笑っちまうのですが、この時代にこういう曲を残せたうえで、また新たに音楽を続けていけるのは、大衆音楽家としてこの上なく幸福なことでしょう。あらためてチェンソーマンという偉大な作品に感謝を述べたいです。ありがとうございました」とコメントした。

ほか、総合アルバムチャートでは３年９か月ぶりにカムバックしたＢＴＳの「ＡＲＩＲＡＮＧ」、総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティストチャートではＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが首位に。ミセスは上半期の同部門で３連覇を達成した。