【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】１１日に開幕する北中米Ｗ杯に出場する日本代表は３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。予定していた練習場が芝のコンディション不良で変更となり、時間も大雨が予想され、夕方予定から午前練習に変更。気温３５度を超える炎天下で、暑熱対策を兼ねて約１時間、調整した。５度目のＷ杯出場となるＤＦ長友佑都（３９）は、１４年ブラジルＷ杯で惨敗した“傷”を振り返り、暑熱順化の重要性を強調した。

照りつける太陽の下で、長友は笑った。モンテレイでの練習初日。チーム最年長の３９歳は走り、声を張り上げた。「いよいよ、特別なＷ杯のエネルギーがわき上がっている。時差（ぼけ）で（午前）３時ぐらいに目覚めましたけど、めちゃめちゃ元気です」と充実感をにじませた。

この日は湿度７０％以上と、蒸し暑さがピッチを覆ったが「全然感じない。Ｗ杯の魔力ってやつですね。ただ、暑さに慣れておくことは非常に大事」と語った。１次リーグが行われるダラス、モンテレイは、ともに６月の気温が３５度以上になる日も。試合会場はダラスが空調付き、モンテレイは気温が下がる夜１０時キックオフだが、事前のコンディション調整を含めた暑熱対策が、今回のＷ杯を戦い抜く鍵となると予想した。

日本人初の５大会連続の代表入り。苦い経験が森保ジャパンの財産となる。長友にとって、２度目の世界挑戦となった１４年ブラジルＷ杯。当時、インテルで大活躍し「Ｗ杯優勝」を目標に掲げてブラジルに乗り込んだ。だが、チームは１次リーグ３試合で１分け２敗と惨敗。大会後、長友は力不足を痛感して号泣した。

いまだ心に残る深い傷。しかし、今大会のメンバー入りが決まった後、１度も見ていなかった初戦で逆転負けしたコートジボワール戦の映像と向き合った。

「（前半）２０分ぐらいから（状態が）落ちていました。みんなも体が動いていなかった。ブラジルＷ杯の試合は、１試合も見たくなかった。傷が残っていて、しみると痛かったので。でも、見ることによって伝えられることがあるし、自分自身の戒めにもなった」

同大会では比較的涼しい合宿地・イトゥで調整し、高温多湿のレシフェで初戦を迎えた。蒸し暑さに適応できず、選手たちの状態は上がらず。後半逆転負け。「改めて、コンディションの管理や仕上げていく形は大事だと気づいた。この経験も、後輩たちに伝えられる」。１２年間、触れることすら拒んできた傷口をあえて開き、己の失敗と向き合ったのは、全ては今回のＷ杯を勝ち抜くため。モンテレイの猛暑で汗を流す森保ジャパンにとって、何よりも説得力のある道標となる。

◆１次リーグ各地の６月の気候

▼米ダラス 日中の最高気温が３０度を超え、湿度は平均６０〜７０％。日本のようにじめじめした不快感より日差しが強いとされる。第１戦・オランダ、第３戦・スウェーデン戦が行われる会場は屋内開催、空調設備あり。

▼メキシコ・モンテレイ 第２戦・チュニジア戦が行われ、６月の最高気温の平均は３４度。山に囲まれた盆地で湿度も高く、蒸し暑くなる。

◆ブラジルＷ杯での暑熱対策失敗

米・クリアウォーターで暑熱対策を行い、ブラジル入り。ベースキャンプ地・イトゥは６月の平均気温が２０度を下回り湿度も低く、いずれも３０度近い高温多湿な試合開催都市との気候差に狂わされた。回復効果などを見込んで涼しい場所を選んだが、コートジボワールとの初戦は体力が持たず、逆転負け。その後も状態は上がらず、２戦目はギリシャに引き分け、３戦目はコロンビアに完敗し、ザック・ジャパンは１次リーグで姿を消した。