【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】１１日開幕（日本時間１２日）のＷ杯北中米大会まで目前に迫った３日（同４日）、日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿の初日を迎えた。約１時間の練習ではＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝がミニゲームで積極的にゴールを狙うなどアクセル全開。一方、２１歳の誕生日を迎えたＦＷ後藤啓介＝シントトロイデン＝は、黒子役としてチームの勝利に貢献する姿勢を示す。ともに、攻撃陣の切り札としてＷ杯日本人最年少弾の期待もかかるチーム最年少の２人を金川誉、後藤亮太両記者が「見た」。

強い日差しが照りつけるモンテレイのピッチで、全身からほとばしるエネルギーを発した。ゴール３つで３チームで行われたミニゲーム。塩貝は右からゴール左へ強烈なシュートをたたき込むなど貪欲にゴールを狙い、気温３０度超の中、駆け巡った。この日２１歳の誕生日を迎えた後藤に次いで、チームで２番目に若く、伸び盛りの無骨なストライカー。練習後の言葉から伝わったのも、初日に懸ける思いだった。「とうとうＷ杯が始まるなという気持ちで昨日は寝たんで、今日から誰よりも活躍してやろうと思っていた」。野心の塊とも言えるギラギラ感は、森保一監督（５７）ら、見ている誰もが感じ取った。同世代の後藤と比較するならば塩貝は「ひまわり」のように、太陽を浴びてスターロードを歩むタイプだ。

一日、一日を突き進んだ先に見据えるのはＷ杯での大活躍だ。「本当に活躍すれば人生が変わる舞台。世界中が自分の名前を知るチャンス。Ｗ杯で結果を残すのが自分の夢でもあるし、チームの目標」。オランダ１部ＮＥＣ、ドイツ１部ウォルフスブルクでの今季８点は全て途中出場で記録。“ジョーカー”の役割を夢舞台でも示す。

強烈なインパクトを残すべく、出国前に人気バスケ漫画「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをモデルに「ちょっといかつめに」とパーマをかけ、白のメッシュも入れた髪型に変更。過去に本田圭佑らが金髪で注目を集めたこともあり「髪で目立てるんだったらそれに越したことはない。これで頑張ります」と笑う。初の大舞台で大仕事をやってのける気配が漂っている。（後藤 亮太）

◆稲本潤一のＷ杯日本人最年少弾 ０２年日韓大会１次リーグ初戦のベルギー戦（６月４日・埼玉スタジアム）。当時、アーセナル所属の２２歳８か月１７日のＭＦは、後半２２分に２―１の勝ち越し弾となるゴールを左足で右隅へ蹴り込んだ。２―２の引き分けも、日本初の勝ち点につながる貴重な得点となった。