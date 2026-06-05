【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】１１日開幕（日本時間１２日）のＷ杯北中米大会まで目前に迫った３日（同４日）、日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿の初日を迎えた。約１時間の練習ではＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝がミニゲームで積極的にゴールを狙うなどアクセル全開。一方、２１歳の誕生日を迎えたＦＷ後藤啓介＝シントトロイデン＝は、黒子役としてチームの勝利に貢献する姿勢を示す。ともに、攻撃陣の切り札としてＷ杯日本人最年少弾の期待もかかるチーム最年少の２人を金川誉、後藤亮太両記者が「見た」。

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Ｗ杯目前で迎えた誕生日を「重要なタイミングで本当にうれしい」と喜ぶ等身大の姿は、一般の２１歳と何も変わらない。後藤はいわゆる「エゴイスト」が多いとされる、従来のストライカー像とは一線を画す。

今季は身長１９１センチの高さを武器に公式戦１３得点８アシストと、シントトロイデンでＦＷとして覚醒。日本代表では５月３１日のアイスランド戦でシャドー（１トップ後方のポジション）で起用されるなど、中盤もこなす柔軟性を兼ね備える。豊富な運動量や高さは守備固めでも機能するため、本大会でも途中出場からの起用が有力視されている。

若手ＦＷであれば、先発へのこだわりやエゴが見えても不思議ではない。だが、後藤の口から出たのは「スタメンで出たいという葛藤は全然ない。チームが勝てればいい」という、ある意味でストライカーらしくない言葉だった。

また、同じ２１歳のＦＷ塩貝との関係性については「彼の特徴は分かりやすいし、良さを引き出せると思う。『光と影』じゃないですけど、彼が輝くための黒子役だったり、出し手になれればいい。逆に自分がストライカーとして出た時は、（自分を）引き立ててもらえれば」とうなずく。自分がチームのため、仲間のために戦うことが、自身のゴールとして返ってくることも肌で感じ取っている。

この日の練習前には、同じく磐田出身の名波浩コーチ（５３）とともにランニングし、アイスランド戦で出た課題などを話し合った。成長を続ける大型ＦＷが、Ｗ杯の大舞台で、日本人最年少ゴールで森保ジャパンを救う可能性は十分だ。（金川 誉）

◆稲本潤一のＷ杯日本人最年少弾 ０２年日韓大会１次リーグ初戦のベルギー戦（６月４日・埼玉スタジアム）。当時、アーセナル所属の２２歳８か月１７日のＭＦは、後半２２分に２―１の勝ち越し弾となるゴールを左足で右隅へ蹴り込んだ。２―２の引き分けも、日本初の勝ち点につながる貴重な得点となった。