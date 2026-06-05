北島三郎、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』演歌・歌謡曲LIVEで特別功労賞を受賞
演歌歌手の北島三郎（89）が、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の演歌・歌謡曲LIVEでは初めてとなる特別功労賞を受賞することが5日、発表された。
【動画】89歳・北島三郎、YouTube登場「お元気でよかった〜」
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は国内最大規模の国際音楽賞で、13日に授賞式が行われる。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、今年10月に90歳の傘寿を迎える北島は、11日に行われるアワードの開催ウィーク内イベント『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』で特別功労賞を受ける。
このイベントには、北島のほか、細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangが出演。最優秀楽曲賞の栄冠を勝ち取ったアーティストへのプレゼンターは堺正章が務めることも5日に発表された。
■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト
・SHOW-WA「外せないピンキーリング」
・SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」
・辰巳ゆうと「運命の夏」
・新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
・山内惠介「北の断崖」
【動画】89歳・北島三郎、YouTube登場「お元気でよかった〜」
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は国内最大規模の国際音楽賞で、13日に授賞式が行われる。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って牽引し、今年10月に90歳の傘寿を迎える北島は、11日に行われるアワードの開催ウィーク内イベント『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』で特別功労賞を受ける。
■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト
・SHOW-WA「外せないピンキーリング」
・SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」
・辰巳ゆうと「運命の夏」
・新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
・山内惠介「北の断崖」