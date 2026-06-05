北村匠海＆岸井ゆきの、意外な楽しみに“かわいい”表情 「素のままの自分でいられました」
俳優の北村匠海と岸井ゆきのが、きょう5日から放映されるネスレ日本「ネスカフェ エスプレッソベース」新CM『それは、あなたを自由にするエスプレッソ。』People篇に登場。自分の好みや気分に合わせて“割って楽しむ”コーヒーの新しい楽しみ方を描いたCMで、“自由な飲み方”を表現している。
【動画】爽やか…！“かわいい”表情をみせる北村匠海＆岸井ゆきの
CM内で北村は、「アップルジンジャーコーヒー」を作り、意外な組み合わせから生まれる新しい味わいにワクワクした表情を見せる。一方、岸井は、ミルクやアイスクリームを合わせたアフォガート風のアレンジを通して、“かわいく”コーヒーを楽しむひとときを表現した。
海が見えるロケーションで行われた撮影には、「素敵な空間で撮影できたので楽しかったです」とコメントを寄せた北村。岸井も、「リラックスしながら、時にはスタッフさんとお話ししながら、楽しく撮影することができました」と感想を明かした。さらに、実際に新たなコーヒーの組み合わせを楽しんだ2人は、「シンプルにおいしくて、最後まで素のままの自分でいられました」と思いを語った。
【コメント全文】
■北村匠海
実際に「ネスカフェ エスプレッソベース」を使って「アップルジンジャーコーヒー」を作って飲んでみて、こんなに合うとは驚きでした。爽やかさとコーヒーの深みが合わさっていて、朝も昼も夜も似合うドリンクだと感じました。今回の撮影は、素敵な空間で撮影できたので楽しかったです。シンプルにおいしくて、最後まで素のままの自分でいられました。
■岸井ゆきの
海が見える気持ちのいい場所で、リラックスしながら、時にはスタッフさんとお話ししながら、楽しく撮影することができました。「アフォガート風コーヒー」を実際に作って飲んでみると、アイスがぜいたくに入っていて、コーヒーとミルクが絶妙に合わさり、とても飲みやすかったです。ご褒美のような一杯だと感じました。大事な場面の前に、リラックスするために飲みたいと思いました。クリーミーで心がほぐれますし、冷たさで気合いも入ると思います。
【動画】爽やか…！“かわいい”表情をみせる北村匠海＆岸井ゆきの
CM内で北村は、「アップルジンジャーコーヒー」を作り、意外な組み合わせから生まれる新しい味わいにワクワクした表情を見せる。一方、岸井は、ミルクやアイスクリームを合わせたアフォガート風のアレンジを通して、“かわいく”コーヒーを楽しむひとときを表現した。
【コメント全文】
■北村匠海
実際に「ネスカフェ エスプレッソベース」を使って「アップルジンジャーコーヒー」を作って飲んでみて、こんなに合うとは驚きでした。爽やかさとコーヒーの深みが合わさっていて、朝も昼も夜も似合うドリンクだと感じました。今回の撮影は、素敵な空間で撮影できたので楽しかったです。シンプルにおいしくて、最後まで素のままの自分でいられました。
■岸井ゆきの
海が見える気持ちのいい場所で、リラックスしながら、時にはスタッフさんとお話ししながら、楽しく撮影することができました。「アフォガート風コーヒー」を実際に作って飲んでみると、アイスがぜいたくに入っていて、コーヒーとミルクが絶妙に合わさり、とても飲みやすかったです。ご褒美のような一杯だと感じました。大事な場面の前に、リラックスするために飲みたいと思いました。クリーミーで心がほぐれますし、冷たさで気合いも入ると思います。