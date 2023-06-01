岡村隆史、深夜にノブコブ徳井と白熱 『朝生』級の展開に「3時以降も話そうや」
4日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、平成ノブシコブシをゲストに迎えてコーナー「俺はこういう人間だ」SPを展開。リスナーからの投稿をもとにトークを繰り広げる…はずが、岡村隆史と徳井健太による『朝まで生テレビ！』並の激論が繰り広げられた。
【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村
徳井としては、あくまで個人的な疑問を投げかけたはずが、その疑問や言葉が岡村を刺激する展開に。徳井が合間にトークを挟もうとすると、岡村が「今、オレがしゃべっているから！」と制す一幕もあるなど、ヒートアップしていった。和やかに2組で話をすることを期待していた岡村は「思っていたのと違う！」と訴えていた。
さらに、徳井が岡村に対して発した“愛あるゆえ”の「下っ端」発言がきっかけに、さらに議論は白熱。岡村は「久々に言われたわ、下っ端って。きょう寝られへん。ちょっと、3時以降も話そうや！」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村
徳井としては、あくまで個人的な疑問を投げかけたはずが、その疑問や言葉が岡村を刺激する展開に。徳井が合間にトークを挟もうとすると、岡村が「今、オレがしゃべっているから！」と制す一幕もあるなど、ヒートアップしていった。和やかに2組で話をすることを期待していた岡村は「思っていたのと違う！」と訴えていた。
さらに、徳井が岡村に対して発した“愛あるゆえ”の「下っ端」発言がきっかけに、さらに議論は白熱。岡村は「久々に言われたわ、下っ端って。きょう寝られへん。ちょっと、3時以降も話そうや！」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。